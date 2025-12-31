Így imádják Magyar Pétert a tiszatudatú hívők – videó

Hiába szivárgott ki a Tisza 660 oldalas baloldali megszorítócsomagja, hiába derült ki, hogy az ukránoknak passzolták le 200 ezer magyar választó adatait a Tisza Világ applikációval, hiába hazudták végig az elmúlt másfél évet és hiába nem voltak képesek normális jelölteket állítani, vannak, akik szektaszerűen imádják Magyar Pétert.

A 2026-os esztendőre fordulva már csak arra vagyunk kíváncsiak, április után miben fognak hinni a most "Mi vagyunk Magyar Péter" kezdetű, a slágerlistákat méltán messziről kerülő gyöngyszemeket alkotó tiszás hívők – írta az Ellenpont. A portál egy összefoglaló videóval rukkolt elő, melyben Magyar Péter legkínosabb, legárulkodóbb, azaz legemlékezetesebb pillanatait gyűjtötték össze.

