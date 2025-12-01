Nagy Márton: Bizonytalan nemzetközi környezetben is cél a magyar vállalkozások támogatása

„A költségvetés biztosítja az adócsökkentéseket, az otthonteremtést és a magyar vállalkozások támogatását – írta a nemzetgazdasági miniszter a közösségi oldalán. Nagy Márton hétfőn az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága előtt számolt be a magyar gazdaság helyzetéről, érintve az idei és a jövő évi költségvetés irányait.

Vágólapra másolva!

„A költségvetés biztosítja az adócsökkentéseket, az otthonteremtést és a magyar vállalkozások támogatását. Célunk változatlan: a növekedés fenntartása, az áremelések elleni küzdelem folytatása és a pénzügyi stabilitás megőrzése a bizonytalan nemzetközi környezetben” – írta a miniszter. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter éves beszámolót tart az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága előtt, 2025. december 1-jén (forrás: Facebook/Nagy Márton) Mi vállalkozóbarát kormány vagyunk. A bankszektor extraprofitjára kivetett adókkal biztosítjuk, hogy több forrás jusson a magyar vállalkozások finanszírozására és a gazdaság fejlesztésére – többek között a Demján Sándor Programon keresztül” – részletezte Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: a hitelminősítők döntései is megerősítik, hogy töretlen a bizalom Magyarország iránt. „Továbbra is azon dolgozunk, hogy a magyar családok és vállalkozások biztonságos, fejlődő gazdasági környezetben élhessenek” – tette hozzá Nagy Márton.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!