Nagy Márton: Bizonytalan nemzetközi környezetben is cél a magyar vállalkozások támogatása

„A költségvetés biztosítja az adócsökkentéseket, az otthonteremtést és a magyar vállalkozások támogatását. Célunk változatlan: a növekedés fenntartása, az áremelések elleni küzdelem folytatása és a pénzügyi stabilitás megőrzése a bizonytalan nemzetközi környezetben” – írta a miniszter.
Mi vállalkozóbarát kormány vagyunk. A bankszektor extraprofitjára kivetett adókkal biztosítjuk, hogy több forrás jusson a magyar vállalkozások finanszírozására és a gazdaság fejlesztésére – többek között a Demján Sándor Programon keresztül”
– részletezte Nagy Márton.
A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta:
a hitelminősítők döntései is megerősítik, hogy töretlen a bizalom Magyarország iránt.
„Továbbra is azon dolgozunk, hogy a magyar családok és vállalkozások biztonságos, fejlődő gazdasági környezetben élhessenek” – tette hozzá Nagy Márton.