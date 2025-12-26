Orbán Balázs: Ilyen karácsonyi ajándékot a magyarok biztosan nem kérnek!

Magyar Péter brüsszeli főnöke, Manfred Weber a karácsonyi interjújában azt mondta, hogy nemsokára német katonákat akar látni uniós zászló alatt Ukrajnában. Orbán Balázs a többség üzenetét tolmácsolta ezzel kapcsolatban.
Uniós zászló alatt akar katonákat látni Ukrajnában Manfred Weber. Erre a hírre reagált bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A magyarok nem kérnek ilyen karácsonyi ajándékot! Se idén, se jövőre! – tette világossá.
