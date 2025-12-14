Ima és ének: közéleti szereplők, sportolók és művészek álltak ki a béke fontossága mellett

A Digitális Polgári Körök negyedik Háborúellenes Gyűlése szombaton Mohácson folytatódott, ahol a történelem, a hit és a művészet egyaránt teret kapott a béke üzenetének közvetítésében. A pódiumbeszélgetést Szabó Zsófi vezette, vendégei pedig Szili Katalin, Miklósa Erika, Rátgéber László és Rudán Joe voltak.

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés pódiumbeszélgetésén Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Rátgéber László edző és Rudán Joe rockzenész osztották meg gondolataikat a háború borzalmairól, a béke értékéről és a nemzeti összetartozás erejéről. A béke fontosságáról szóló beszélgetés során Szili Katalin drámai hangon figyelmeztetett: „Ez már nem játék, ez a háborúról és a sorozásról szól.” Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség



Ez már nem játék – ez háborúról szól

Szili Katalin Kárpátalján járt nemrég, és elmondása szerint megrendítő volt személyesen tapasztalni a háború mindennapi valóságát. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint az ott élő magyarok emberi méltóságát nap mint nap semmibe veszik, miközben Ukrajna mégis uniós tagságot kér.

Alig múlt el harminc év a délszláv háború óta, akkor Mohácson is hallani lehetett az ágyúk hangját. Most pedig újra itt állunk a háború küszöbén. Ez nem játék – ez a háborúról, a sorozásról és az emberi életek elvételéről szól”

- fogalmazott Szili.

Hozzátette:

Európának a béke oldalára kellene állnia, nem a háború táplálására. Az Európai Unió alapjogi chartája is a békéről szól. Ideje lenne, hogy Brüsszel végre ehhez méltón is cselekedjen.”

Szili Katalin kiemelte, hogy Kárpátalja magyarsága ma is a háború terheit viseli, sokakat erőszakkal próbálnak besorozni.

A rektorokat, diákokat a rendőrök hurcolják el a frontra – ezt nem nevezhetjük európai értéknek. A gyermekeink élete ne a háborúról, ne az öldöklésről szóljon”

- tette hozzá.

A hit, a becsület és a szeretet az iránytű

Miklósa Erika meghatóan személyes gondolatokat osztott meg. Elmondta, hogy a családja révén ezer szállal kötődik Baranyához, s gyerekként maga is hallotta a délszláv háború zaját.

A világ zajos, de az embernek hallgatnia kell a belső iránytűjére. Az én iránytűm a hit, a becsület és a szeretet, ezek tartják meg az embert egészséges gondolkodónak”

- mondta a Kossuth-díjas operaénekes, aki arról is beszélt, hogy az igazi béke az emberi lélekben kezdődik.

A művészet maga a béke”

- mondta, majd a beszélgetés végén rövid énekkel zárta gondolatait, adventi áldást kívánva a közönségnek.

Ez nem a mi háborúnk volt és most sem az

Rátgéber László, a világhírű kosárlabdaedző felidézte fiatalkori élményeit:

Újvidéki srác voltam, a Mecseken hallatszottak a fegyverek, és közben jött a behívó. De ez nem a mi háborúnk volt.”

Köszönetet mondott Mohács városának, ami annak idején befogadta a háború elől menekülő magyarokat, s hozzátette:

A sport megtanít az együttműködésre, a békére és a küzdelem méltóságára. A világ sokat tanulhatna ebből.”

A rockzene is a béke hangja

A beszélgetés másik különleges pillanata Rudán Joe megszólalása volt, aki szerint a művészet, különösen a rockzene, mindig is a szabadság és a béke oldalán állt.

A világ háborúellenes fesztiváljai, a Woodstock-szellem inspirált minket is. Tíz éve a Védd meg a határt című dalunkkal álltunk ki az igazunkért, és ma sem gondoljuk másként: köszönjük, hogy megvédhetjük a hazánkat és a határainkat”

- mondta a zenész, aki szerint az alkotók felelőssége, hogy zenével, szóval és példával is a béke üzenetét közvetítsék, mert:

A háború mindig elnémít, a művészet viszont megszólal helyettünk.”

Ima és ének a békéért

A beszélgetés végén Kövesi Ferenc, a pécsi Szent II. János Pál Plébánia vezetője imát mondott a békéért, majd Radics Gigi és Curtis közös előadása zárta a műsort. Az Elindultam szép hazámból című népdalt énekelték el, amely méltó zárása lett a pódiumbeszélgetésnek és az egész délelőtti programnak.

A háborúellenes gyűlések történetében először hangzott el ima a békéért”

- jegyezte meg Szabó Zsófi a műsor végén. A mohácsi esemény így nemcsak politikai, hanem erkölcsi és lelki üzenetet is hordozott. Ahogyan Szili Katalin fogalmazott: