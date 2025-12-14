Hírlevél
Háborúellenes Gyűlés

Ima és ének: közéleti szereplők, sportolók és művészek álltak ki a béke fontossága mellett

32 perce
Olvasási idő: 8 perc
A mohácsi Háborúellenes Gyűlés pódiumbeszélgetésén Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Rátgéber László edző és Rudán Joe rockzenész osztották meg gondolataikat a háború borzalmairól, a béke értékéről és a nemzeti összetartozás erejéről. A béke fontosságáról szóló beszélgetés során Szili Katalin drámai hangon figyelmeztetett: „Ez már nem játék, ez a háborúról és a sorozásról szól.”
Háborúellenes Gyűlés

A Digitális Polgári Körök negyedik Háborúellenes Gyűlése szombaton Mohácson folytatódott, ahol a történelem, a hit és a művészet egyaránt teret kapott a béke üzenetének közvetítésében. A pódiumbeszélgetést Szabó Zsófi vezette, vendégei pedig Szili Katalin, Miklósa Erika, Rátgéber László és Rudán Joe voltak.

Mohács, 2025. december 13. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó (b2), Rudán Joe rockénekes (b), Szabó Zsófia színésznő, moderátor (k), Miklósa Erika Kossuth-, és Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a magyar Szent István-rend birtokosa (j2) és Rátgéber László kosárlabda mesteredző, a pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia alapítója, igazgatója (j) panelbeszélgetésen a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. MTI/Illyés Tibor
A mohácsi Háborúellenes Gyűlés pódiumbeszélgetésén Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, Miklósa Erika Kossuth-díjas operaénekes, Rátgéber László edző és Rudán Joe rockzenész osztották meg gondolataikat a háború borzalmairól, a béke értékéről és a nemzeti összetartozás erejéről. A béke fontosságáról szóló beszélgetés során Szili Katalin drámai hangon figyelmeztetett: „Ez már nem játék, ez a háborúról és a sorozásról szól.” Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

 


Ez már nem játék – ez háborúról szól

Szili Katalin Kárpátalján járt nemrég, és elmondása szerint megrendítő volt személyesen tapasztalni a háború mindennapi valóságát. A miniszterelnöki főtanácsadó szerint az ott élő magyarok emberi méltóságát nap mint nap semmibe veszik, miközben Ukrajna mégis uniós tagságot kér.

Alig múlt el harminc év a délszláv háború óta, akkor Mohácson is hallani lehetett az ágyúk hangját. Most pedig újra itt állunk a háború küszöbén. Ez nem játék – ez a háborúról, a sorozásról és az emberi életek elvételéről szól”

- fogalmazott Szili.

Hozzátette: 

Európának a béke oldalára kellene állnia, nem a háború táplálására. Az Európai Unió alapjogi chartája is a békéről szól. Ideje lenne, hogy Brüsszel végre ehhez méltón is cselekedjen.”

Szili Katalin kiemelte, hogy Kárpátalja magyarsága ma is a háború terheit viseli, sokakat erőszakkal próbálnak besorozni. 

A rektorokat, diákokat a rendőrök hurcolják el a frontra – ezt nem nevezhetjük európai értéknek. A gyermekeink élete ne a háborúról, ne az öldöklésről szóljon”

- tette hozzá.

A hit, a becsület és a szeretet az iránytű

Miklósa Erika meghatóan személyes gondolatokat osztott meg. Elmondta, hogy a családja révén ezer szállal kötődik Baranyához, s gyerekként maga is hallotta a délszláv háború zaját. 

A világ zajos, de az embernek hallgatnia kell a belső iránytűjére. Az én iránytűm a hit, a becsület és a szeretet, ezek tartják meg az embert egészséges gondolkodónak”

- mondta a Kossuth-díjas operaénekes, aki arról is beszélt, hogy az igazi béke az emberi lélekben kezdődik.

A művészet maga a béke”

- mondta, majd a beszélgetés végén rövid énekkel zárta gondolatait, adventi áldást kívánva a közönségnek.

Ez nem a mi háborúnk volt és most sem az

Rátgéber László, a világhírű kosárlabdaedző felidézte fiatalkori élményeit: 

Újvidéki srác voltam, a Mecseken hallatszottak a fegyverek, és közben jött a behívó. De ez nem a mi háborúnk volt.”

Köszönetet mondott Mohács városának, ami annak idején befogadta a háború elől menekülő magyarokat, s hozzátette: 

A sport megtanít az együttműködésre, a békére és a küzdelem méltóságára. A világ sokat tanulhatna ebből.”

A rockzene is a béke hangja

A beszélgetés másik különleges pillanata Rudán Joe megszólalása volt, aki szerint a művészet, különösen a rockzene, mindig is a szabadság és a béke oldalán állt.

A világ háborúellenes fesztiváljai, a Woodstock-szellem inspirált minket is. Tíz éve a Védd meg a határt című dalunkkal álltunk ki az igazunkért, és ma sem gondoljuk másként: köszönjük, hogy megvédhetjük a hazánkat és a határainkat”

- mondta a zenész, aki szerint az alkotók felelőssége, hogy zenével, szóval és példával is a béke üzenetét közvetítsék, mert:

A háború mindig elnémít, a művészet viszont megszólal helyettünk.”

Ima és ének a békéért

A beszélgetés végén Kövesi Ferenc, a pécsi Szent II. János Pál Plébánia vezetője imát mondott a békéért, majd Radics Gigi és Curtis közös előadása zárta a műsort. Az Elindultam szép hazámból című népdalt énekelték el, amely méltó zárása lett a pódiumbeszélgetésnek és az egész délelőtti programnak.

A háborúellenes gyűlések történetében először hangzott el ima a békéért”

- jegyezte meg Szabó Zsófi a műsor végén. A mohácsi esemény így nemcsak politikai, hanem erkölcsi és lelki üzenetet is hordozott. Ahogyan Szili Katalin fogalmazott:

A következő nemzedéknek már ne a háború, hanem a béke legyen a mindennapja.”

 

