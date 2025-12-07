Hírlevél
Orbán Viktor: Irány Isztambul

16 órája
Olvasási idő: 3 perc
A miniszterelnök hétvégén sem pihen, a DPK szombati, Kecskeméten megtartott háborúellenes gyűlése után ma Isztambulba utazik.
 Váratlan poszt jelent meg Orbán Viktor Facebook-oldalán, amely szerint a kormányfő folytatja a nemzetközi kapcsolatok ápolását. „Vasárnap sincs pihenés. Irány Isztambul” – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor
Mindenki Orbán Viktor beszédére vár Fotó: Facebook/Orbán Viktor

DPK-gyűlésről Isztambulba

A miniszterelnök, ahogyan arról korábban már beszámoltunk, szombaton egy nagyszabású háborúellenes gyűlésen vett részt Kecskeméten, ahol arról beszélt: Európa tudatosan háborús pályára állt, hadigazdaságot épít, és a folyamat már az eszkaláció előszobájában tart. A háború e tekintetben sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ebben a helyzetben Magyarország csak akkor tud kimaradni a konfliktusból, ha felelősen gondolkodó vezetése van. A 2026-os választást ezért Orbán Viktor a háború előtti utolsó döntési pillanatnak tekinti: attól függ, ki tudunk-e maradni a háborúból, hogy olyan kormányunk lesz-e, amely megőrzi a békepolitikát, vagy olyan, amely sodródik a külső elvárásoknak megfelelően.

A bejegyzéshez hosszászólt Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője is. Kiemelte, 

Folytatódik az elszigetelődés! Törökország az Egyesült Államok után a második legerősebb NATO-tagállam, regionális nagyhatalom, mellyel Orbán Viktor az elmúlt évtizedben szintén szoros és baráti kapcsolatot alakított ki.

 

