Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

Kövér László

Kövér László bemutatta a kormánypártok új jelöltjét

Tegnap, 12:02
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A háborúellenes országjáró fórum keretében Pápára látogatott Kövér László, az Országgyűlés elnöke, ahol komoly bejelentést tett a választásokkal kapcsolatban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kövér LászlójelölteseményTakács Péterháború

A Tarczy Lajos iskola aulájában megtartott eseményen dr. Kovács Zoltán jelenlétében bemutatták Veszprém vármegye 4. választókerületének új elnökét, Takács Péter egészségügyi államtitkárt – írja a Pápai médiacentrum.

Forrás: Facebook

Minden eddiginél nagyobb a tét

Kövér László az eseményen hangsúlyozta: a háborúellenes országjárás célja, hogy felhívják a figyelmet a háború veszélyeire és arra, hogyan kerülheti el Magyarország a konfliktusba való belesodródást.

Sajnos szomorú témáról kell beszélnünk: a háborúról, és arról, hogyan akadályozhatjuk meg, hogy Magyarországot belerántsák ebbe a konfliktusba. Arról is szólnunk kell, kik támogatják mindezt, és kik segítik azt a brüsszeli politikát, amely egyre nagyobb veszélyt jelent hazánkra

– jelentette ki a házelnök. Hozzátette: a közelgő választás minden eddiginél nagyobb tétet hordoz. A fórumon szóba került Takács Péter kinevezése is a választókerület élére. Kövér László szerint a döntés egyértelmű volt.

Takács Péter kiváló jelölt, ismeri a körzetet, és élvezi a közösség bizalmát. Harcos jellem – a következő választáson erre az erényre is szükség lesz

– emelte ki a házelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!