Kövér László bemutatta a kormánypártok új jelöltjét

A Tarczy Lajos iskola aulájában megtartott eseményen dr. Kovács Zoltán jelenlétében bemutatták Veszprém vármegye 4. választókerületének új elnökét, Takács Péter egészségügyi államtitkárt – írja a Pápai médiacentrum.

Forrás: Facebook

Minden eddiginél nagyobb a tét

Kövér László az eseményen hangsúlyozta: a háborúellenes országjárás célja, hogy felhívják a figyelmet a háború veszélyeire és arra, hogyan kerülheti el Magyarország a konfliktusba való belesodródást.

Sajnos szomorú témáról kell beszélnünk: a háborúról, és arról, hogyan akadályozhatjuk meg, hogy Magyarországot belerántsák ebbe a konfliktusba. Arról is szólnunk kell, kik támogatják mindezt, és kik segítik azt a brüsszeli politikát, amely egyre nagyobb veszélyt jelent hazánkra

– jelentette ki a házelnök. Hozzátette: a közelgő választás minden eddiginél nagyobb tétet hordoz. A fórumon szóba került Takács Péter kinevezése is a választókerület élére. Kövér László szerint a döntés egyértelmű volt.

Takács Péter kiváló jelölt, ismeri a körzetet, és élvezi a közösség bizalmát. Harcos jellem – a következő választáson erre az erényre is szükség lesz

– emelte ki a házelnök.