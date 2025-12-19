Hiteltelen: Juhász Péter egy visszaeső bűnöző segítségével támadja a gyermekvédelmet

Hírlevél
Juhász Péter volt politikus, képviselő egy több javítóintézetet megjárt férfi állításaival indított újabb támadást a fiatalkorú bűnelkövetők számára fenntartott intézmények ellen. A drogbotrányairól ismertté vált Juhász Péter – aki jelenleg influenszerként működik – legutóbbi videójában egy fiatal férfit szólaltatott meg intézményi tapasztalatairól, akiről kiderült, hogy többszörösen visszaeső bűnöző – értesült a Ripost.
A férfi fiatal kora ellenére számos vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével hozható összefüggésbe, emellett súlyos testi sértéssel és kábítószerrel kapcsolatos eljárások is indultak ellene – számolt be a Ripost. A lap szerint a férfi elkövetett bűncselekmények nagy része vagyon elleni bűncselekmény volt.

Juhász Péter influenszer, az Együtt volt elnöke beszédet mond az ő melletti szolidaritási demonstráción, amelyet a Polgári Ellenállás mozgalom szervezett Budapesten, a Kossuth Lajos téren 2025. október 5-én. MTI/Purger Tamás
Juhász Péter influenszer, az Együtt volt elnöke beszédet mond a Polgári Ellenállás Mozgalom rendezvényén a Kossuth téren, 2025. október 5-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az általa elkövetett lopások élelmiszerboltokban, hipermarketekben és drogériákban történtek, vagyis visszatérőek voltak.

Juhász Péter „koronatanúja” a bolti lopásos esetek mellett több alkalommal gyermekvédelmi intézményekben is elkövetett jogsértéseket. Egy alkalommal például „zárt helyiségekbe tört be jogosulatlanul”, illetve bizalmi helyzet kihasználása is felmerült.

Magyar Péter vagy Puzsér a nagyobb gyermekvédő?

Külön figyelmet érdemelnek a fiatal férfi olyan ügyei, amelyek személy elleni erőszakhoz vagy kábítószerrel kapcsolatos cselekményekhez kötődnek. 

Egy nagykanizsai gyermekvédelmi intézményben például kétszer úgy fején ütötte az egyik intézeti társát, hogy a fiúnak betört a koponyája. Egy másik ügyben pedig kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült a férfival szemben, 

amit a később elvégzett drogtesztek alátámasztottak – írja a lap.

A fentiek fényében minimum visszás, hogy Juhász Péter egy ilyen rovott múltú személy beszámolóira alapozva próbálja támadni a magyar gyermekvédelmi rendszert – állapítja meg a Ripost.

 

