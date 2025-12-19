Hiteltelen: Juhász Péter egy visszaeső bűnöző segítségével támadja a gyermekvédelmet

A férfi fiatal kora ellenére számos vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével hozható összefüggésbe, emellett súlyos testi sértéssel és kábítószerrel kapcsolatos eljárások is indultak ellene – számolt be a Ripost. A lap szerint a férfi elkövetett bűncselekmények nagy része vagyon elleni bűncselekmény volt.
Az általa elkövetett lopások élelmiszerboltokban, hipermarketekben és drogériákban történtek, vagyis visszatérőek voltak.
Juhász Péter „koronatanúja” a bolti lopásos esetek mellett több alkalommal gyermekvédelmi intézményekben is elkövetett jogsértéseket. Egy alkalommal például „zárt helyiségekbe tört be jogosulatlanul”, illetve bizalmi helyzet kihasználása is felmerült.
Külön figyelmet érdemelnek a fiatal férfi olyan ügyei, amelyek személy elleni erőszakhoz vagy kábítószerrel kapcsolatos cselekményekhez kötődnek.
Egy nagykanizsai gyermekvédelmi intézményben például kétszer úgy fején ütötte az egyik intézeti társát, hogy a fiúnak betört a koponyája. Egy másik ügyben pedig kábítószer-fogyasztás gyanúja is felmerült a férfival szemben,
amit a később elvégzett drogtesztek alátámasztottak – írja a lap.
A fentiek fényében minimum visszás, hogy Juhász Péter egy ilyen rovott múltú személy beszámolóira alapozva próbálja támadni a magyar gyermekvédelmi rendszert – állapítja meg a Ripost.