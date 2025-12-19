Hiteltelen: Juhász Péter egy visszaeső bűnöző segítségével támadja a gyermekvédelmet

A férfi fiatal kora ellenére számos vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével hozható összefüggésbe, emellett súlyos testi sértéssel és kábítószerrel kapcsolatos eljárások is indultak ellene – számolt be a Ripost. A lap szerint a férfi elkövetett bűncselekmények nagy része vagyon elleni bűncselekmény volt.

Juhász Péter influenszer, az Együtt volt elnöke beszédet mond a Polgári Ellenállás Mozgalom rendezvényén a Kossuth téren, 2025. október 5-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Az általa elkövetett lopások élelmiszerboltokban, hipermarketekben és drogériákban történtek, vagyis visszatérőek voltak.

Juhász Péter „koronatanúja” a bolti lopásos esetek mellett több alkalommal gyermekvédelmi intézményekben is elkövetett jogsértéseket. Egy alkalommal például „zárt helyiségekbe tört be jogosulatlanul”, illetve bizalmi helyzet kihasználása is felmerült.