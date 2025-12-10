A pult alól árulták a kábítószert a sarki ABC-ben

Két hónapra lakat került a drogbolt ajtajára

Az óbudai üzlet helyszíni bezárását a reggeli órákban hajtották végre, miután bizonyítékok támasztották alá a tiltott árusítást. A rendőrség szerint a példaértékű intézkedés azt mutatja, hogy az új szabályozás hatékony eszközt ad a hatóságok kezébe. A kormánybiztos bejegyzésében kiemelte: nemcsak az ilyen üzletek, de minden illegális terjesztő ellen határozott fellépés várható a jövőben is. Horváth László hangsúlyozta: a hatóságok eltökéltek abban, hogy a kábítószer-kereskedelem kiszorításra kerüljön a lakóövezetekből.

Szóltunk előre: a drogfészkeket mindenhol felszámoljuk.”

– zárta bejegyzését a kormánybiztos.