A pult alól árulták a kábítószert a sarki ABC-ben

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Egy óbudai élelmiszerbolt nem megnyitotta, hanem bezárta kapuit: a rendőrség két hónapra felfüggesztette működését, miután kiderült, hogy a boltból kábítószert árultak. A kormányrendelet alapján ez az első eset, amikor a hatóság ideiglenes bezárást is elrendelhetett – mondta Horváth László kábítószer-ügyi kormánybiztos.
Horváth Lászlókábítószerszabályozásélelmiszerüzletrendőrség

A közelmúltban bevezetett rendelet lehetővé teszi, hogy a rendőrség – a nyomozás eredményességének érdekében – ideiglenesen bezárassa az érintett üzletet, amire most először került sor. 

kábítószer
Horváth László, a kábítószer-ügyi kormánybiztos figyelmeztetett, hogy a drogfészkeket felszámolják (Forrás: MTI/Purger Tamás)

Az élelmiszereladás csak leplezte a kábítószer-kereskedelmet, pult alól árultak amfetamint, MDMA-t és kokaint.”

– tájékoztatott Horváth László. 

Magyarország még megállíthatja a kábítószeripart – üzent a kormánybiztos

Két hónapra lakat került a drogbolt ajtajára

Az óbudai üzlet helyszíni bezárását a reggeli órákban hajtották végre, miután bizonyítékok támasztották alá a tiltott árusítást. A rendőrség szerint a példaértékű intézkedés azt mutatja, hogy az új szabályozás hatékony eszközt ad a hatóságok kezébe. A kormánybiztos bejegyzésében kiemelte: nemcsak az ilyen üzletek, de minden illegális terjesztő ellen határozott fellépés várható a jövőben is. Horváth László hangsúlyozta: a hatóságok eltökéltek abban, hogy a kábítószer-kereskedelem kiszorításra kerüljön a lakóövezetekből.

Szóltunk előre: a drogfészkeket mindenhol felszámoljuk.”

– zárta bejegyzését a kormánybiztos. 

