Több millió magyar állampolgár lélegezhet fel – ezért volt a kamionos tiltakozás

A kormány széleskörű szakmai konszenzus alapján megállapodást kötött nemrég a fuvarozók képviselőivel, mely megállapodást a hét érdekképviseleti szervük alá is írta. A mostani tüntetést szervezője szerint az a bajuk, hogy a főutakon közlekedő teherautósok 50 százalékos díjemelésre számíthatnak. Ezek azok az útvonalak, amelyek jellemzően a kisebb vidéki településeken haladnak keresztül. A díjemelés célja nem a költségvetési bevételnövelés, hanem hogy a kamionokat inkább az autópályákra tereljék, ugyanis az eddigi gyakorlat szerint a teherautók olcsóbban használták az alacsonyabb rendű utakat, ami súlyos terhelést jelentett a vidéki településeknek és veszélyt az ott élőkre nézve – írja Facebook-bejegyzésében Deák Dániel, mivel sokan értetlenül kérdezték tőle, hogy miért tüntet ma néhány kamionos az autópályákon és Budapesten.

Fotó: MTI/Mihádák Zoltán



A XXI. Század Intézet elemzője kifejtette, a kormány és a szakmai szervezetek megállapodásának köszönhetően 3 millió ember élete lesz biztonságosabb, hiszen várhatóan kevesebb kamion lesz a fő- és mellékúthálózatokon. Míg ma egy délutánra a szokásostól is nagyobb lett a dugó Budapesten, addig több ezer magyar település fellélegezhet. Hozzátette: ezt a fuvarozók túlnyomó többsége meg is értette, amit jól jelez, hogy a mostani tüntetésen a fuvarozóknak csupán a 0,7 százaléka jelent meg.