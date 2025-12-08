Karácsony Gergely átsétált a piroson, a főpolgármestert nem érdeklik a szabályok

Karácsony Gergely átsétált a piros lámpán, majd beszállt tilosban, a járdán parkoló autójába. Igen főpolgármester úr, noha ön nem tud vezetni, ezek szerint azért ön is szembesül a budapesti autózás hétköznapi valóságával. Nincsenek parkolók, elég P+R-hely, parkolóházak, mélygarázsok – hat év alatt semmit nem tett a fővárosi autós közlekedés és parkolási helyzet orvoslására. Most már értjük miért, ön megoldja így – írja Facebook-videója felett Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke.

Karácsony Gergely (Fotó: Mirkó István)

Nem ez az első eset egyébként, hogy Karácsony Gergely szabálytalankodik. Néhány éve egy felháborodott olvasónk juttatott el lapunkhoz egy videófelvételt, amely alapján a baloldali főpolgármester a közlekedési dugók okozta kaotikus helyzeten viszonylag könnyedén túltette magát, szolgálati autója ugyanis a buszsávot használta az Erzsébet hídon.

Én nem emlékszem arra, hogy éber állapotban buszsávban közlekedtem volna, nem tartom teljesen kizártnak, hogy ez mégis előfordult

– válaszolta Karácsony akkor újságírói kérdésre. Később ismét felvételeket juttattak el a szerkesztőségünkhöz. Ezen látható volt, hogy Karácsony Gergely szolgálati autója éppen egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyen áll. szabálytalanul.