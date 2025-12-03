Amíg a kormány a budapestiek segítségére siet, Karácsony Gergely a Facebookon panaszkodik

Sokkal kényelmesebb Karácsony Gergelynek a kormánnyal háborúzni és arra mutogatni, mint felelősséget vállalni a tetteiért – reagált Szentkirályi Alexandra a főpolgármester azon kijelentésére, mely szerint a kormány kivérezteti a fővárost. A budapesti Fidesz frakcióvezetője megjegyezte,

amikor a kormány azt vállalja, hogy a budapestiek érdekében több milliárd forintot ad a fővárosnak és működteti a közszolgáltatásokat, azt nem lehet arra alapozni, hogy a főpolgármester Facebook-posztokat írogat ki és tévéműsorokban panaszkodik.”

– Mindannyiunk érdeke, hogy Budapest működjön, de ehhez tiszta és egyenes kommunikáció kell! – szögezte le a politikus.