Diplomácia

Ciki! Macront rajtakapták, amint megpróbálta tönkretenni Wittkoff moszkvai látogatását

Szentkirályi Alexandra

Amíg a kormány a budapestiek segítségére siet, Karácsony Gergely a Facebookon panaszkodik

54 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szentkirályi Alexandra szerint felelősségvállalás és érdemi politikai teljesítmény helyett kényelmesebb háborúznia a főpolgármesternek a kormánnyal.
Szentkirályi AlexandraKarácsony Gergelyfőpolgármester

Sokkal kényelmesebb Karácsony Gergelynek a kormánnyal háborúzni és arra mutogatni, mint felelősséget vállalni a tetteiért – reagált Szentkirályi Alexandra a főpolgármester azon kijelentésére, mely szerint a kormány kivérezteti a fővárost. A budapesti Fidesz frakcióvezetője megjegyezte,

amikor a kormány azt vállalja, hogy a budapestiek érdekében több milliárd forintot ad a fővárosnak és működteti a közszolgáltatásokat, azt nem lehet arra alapozni, hogy a főpolgármester Facebook-posztokat írogat ki és tévéműsorokban panaszkodik.”

– Mindannyiunk érdeke, hogy Budapest működjön, de ehhez tiszta és egyenes kommunikáció kell! – szögezte le a politikus.

 

