Leminősítette a Moody's nemzetközi hitelminősítő Budapestet, kevésbé tartja alkalmasnak befektetésre – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint ez annak fényében nem is meglepő, amilyen állapotok uralkodnak a városban és annak vezetésében. „Budapest hat éve egy helyben toporog, a város közlekedhetetlen, koszosabb, mint valaha, a főpolgármestere csődbe vitte, a BKV leállításával fenyeget és a vezetése zsinórban második törvénytelen csődköltségvetését fogadja el”– sorolta.

Karácsony Gergely ezt nem teszi ki a falra: leminősítették Budapestet (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Szentkirályi Alexandra rámutatott, egy valamirevaló főpolgármester ilyenkor lehajtja a fejét és bedobja a törölközőt. Szerinte azonban Karácsony Gergely nem ilyen. Mint fogalmazott, Karácsony Gergely azonnal előre menekül, hazugságokat hord össze, magyarázkodik, mutogat és fogcsikorgatva vonaglik a felelősség elől.

Nem is düh, amit érzünk. A városukat szerető budapestiek már belefáradtak Karácsonyék alkalmatlanságába. Csak szomorúan nézzük otthonunk hanyatlását, és szánalommal fogadjuk az újabb gyenge magyarázatokat a főpolgármestertől

– zárta bejegyzését a frakcióvezető.