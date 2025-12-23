Kormányülés előtt: elmondták a politikusok, hogy kinek mi hiányzik még a karácsonyhoz

Mielőtt elkezdődött volna az év utolsó kormányülése, sorra megkérdezték a kormánytagokat, hogy állnak a karácsonyi készülődéssel. Orbán Viktor mosolyogva azt válaszolta, amit bármelyik átlagember:
Nem tudom, van-e olyan érzése az embernek valaha is, hogy minden megvan.”
A miniszterelnök szerint mindig az utolsó pillanatban derül ki, ha valami hiányzik, ezért fontos a tartalékképzés:
Egy kis csoki, egy kis könyv azért mindig akad, hogy ha az ember valamit elhibázott, akkor kipótolja.”
Ki hol tart az ünnepi előkészületekkel?
A kormány tagjai eltérő helyzetekről számoltaka be. Hankó Balázs röviden csak annyit mondott:
Dehogyis.”
Orbán Balázs szerint még semmi sincs meg, miközben a család hazavárja, ő pedig próbál egyensúlyozni a munka és az otthoni elvárások között. Lázár János úgy fogalmazott: az előkészületek állásáról inkább a felesége és a gyerekei tudnának nyilatkozni. Vitályos Eszter még egy pulykaragu levest tervez elkészíteni, míg Lantos Csaba elmondta: a család már együtt van, a karácsonyfa megvan, de még nem állították fel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az ajándékok egy része még hiányzik, Bóka János pedig úgy fogalmazott:
Messze még a vége.”
Gulyás Gergely jelezte, hogy nála már minden készen van, míg Tuzson Bence és Nagy István szerint még ajándékok és a feldíszítetlen karácsonyfa is hátravan. A válaszokból egyértelműen kirajzolódik: az ünnepi hajrá a kormányban sem ismeretlen.