Rendkívüli

Letartóztatták Greta Thunberget

karácsony

Kormányülés előtt: elmondták a politikusok, hogy kinek mi hiányzik még a karácsonyhoz

Az év utolsó kormányülése előtt arról kérdezték a kormány tagjait, hol tartanak az ünnepi készülődéssel. A válaszokból kiderült: van, akinél már minden készen áll a karácsonyi ünnephez, másoknál még bőven akad tennivaló.
Mielőtt elkezdődött volna az év utolsó kormányülése, sorra megkérdezték a kormánytagokat, hogy állnak a karácsonyi készülődéssel. Orbán Viktor mosolyogva azt válaszolta, amit bármelyik átlagember: 

karácsony
Az év utolsó kormányülése után a kormánytagok is hazatérnek karácsonyozni (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Nem tudom, van-e olyan érzése az embernek valaha is, hogy minden megvan.”

 A miniszterelnök szerint mindig az utolsó pillanatban derül ki, ha valami hiányzik, ezért fontos a tartalékképzés: 

Egy kis csoki, egy kis könyv azért mindig akad, hogy ha az ember valamit elhibázott, akkor kipótolja.”

Ki hol tart az ünnepi előkészületekkel?

A kormány tagjai eltérő helyzetekről számoltaka be. Hankó Balázs röviden csak annyit mondott: 

Dehogyis.” 

Orbán Balázs szerint még semmi sincs meg, miközben a család hazavárja, ő pedig próbál egyensúlyozni a munka és az otthoni elvárások között. Lázár János úgy fogalmazott: az előkészületek állásáról inkább a felesége és a gyerekei tudnának nyilatkozni. Vitályos Eszter még egy pulykaragu levest tervez elkészíteni, míg Lantos Csaba elmondta: a család már együtt van, a karácsonyfa megvan, de még nem állították fel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az ajándékok egy része még hiányzik, Bóka János pedig úgy fogalmazott: 

Messze még a vége.”

 Gulyás Gergely jelezte, hogy nála már minden készen van, míg Tuzson Bence és Nagy István szerint még ajándékok és a feldíszítetlen karácsonyfa is hátravan. A válaszokból egyértelműen kirajzolódik: az ünnepi hajrá a kormányban sem ismeretlen.

