Kormányülés előtt: elmondták a politikusok, hogy kinek mi hiányzik még a karácsonyhoz

Ki hol tart az ünnepi előkészületekkel?

A kormány tagjai eltérő helyzetekről számoltaka be. Hankó Balázs röviden csak annyit mondott:

Dehogyis.”

Orbán Balázs szerint még semmi sincs meg, miközben a család hazavárja, ő pedig próbál egyensúlyozni a munka és az otthoni elvárások között. Lázár János úgy fogalmazott: az előkészületek állásáról inkább a felesége és a gyerekei tudnának nyilatkozni. Vitályos Eszter még egy pulykaragu levest tervez elkészíteni, míg Lantos Csaba elmondta: a család már együtt van, a karácsonyfa megvan, de még nem állították fel. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az ajándékok egy része még hiányzik, Bóka János pedig úgy fogalmazott:

Messze még a vége.”

Gulyás Gergely jelezte, hogy nála már minden készen van, míg Tuzson Bence és Nagy István szerint még ajándékok és a feldíszítetlen karácsonyfa is hátravan. A válaszokból egyértelműen kirajzolódik: az ünnepi hajrá a kormányban sem ismeretlen.