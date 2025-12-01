Karácsonyék százmilliárdos megtakarításból százmilliárdos adósságot csináltak

Karácsony Gergely ma megmutathatja, hogy képes-e főpolgármesterként viselkedni, és nem csak saját politikai érdekei mentén cselekedni – fogalmazott Szentkirályi Alexandra annak kapcsán, hogy

Budapest jelenlegi városvezetése százmilliárdos megtakarításból százmilliárdos adósságot csinált hat év alatt.

A Fidesz fővárosi vezetője közzétett videójában azt mondta, mindezután évekig házaltak azzal, hogy már tényleg nincs pénzük – majd megvették 51 milliárdért a rákosrendezői szeméttelepet, és tízmilliós prémiumokkal tömték ki a Gyurcsány-cégvezetőket.

„Hosszan lehetne sorolni, de nekünk és a kormánynak sem ez a célja most. Segíteni akarunk, de ehhez a Fővárosi Közgyűlésnek ki kell mondania, hogy nem tud fizetni" – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra, jelezve, hogy enélkül nincs jogalap, amely alapján a kormány kifizetheti a béreket a főváros helyett. Mint mondta, szerinte a főpolgármester előterjesztése erre alkalmatlan, nem más, mint egy politikai nyilatkozat.

Szerintünk a budapestiek ebben a helyzetben többet érdemelnek ennél, a főváros 27 ezer dolgozója és családjuk különösen. Ezért a Fidesz-frakcióval olyan módosító előterjesztést nyújtottunk be, amely a megoldás irányába mutat

– hangoztatta a fideszes politikus, kiemelve, hogy számítanak minden frakció támogatására – még a főpolgármesterére is.

Ismert, Budapest pénzügyi helyzete az év végére kritikusra fordulhat, a főváros akár mínusz 33 milliárddal is zárhat. A kormány szerint csak akkor léphet életbe a mentőcsomag, ha a Fővárosi Közgyűlés kimondja a fizetésképtelenséget. Karácsony Gergely ezzel szemben továbbra is a kabinetet hibáztatja, miközben támogatói kíséretében politikai eseményt szervez a döntés napjára.

Szentkirályi Alexandra korábban azt is közölte, Budapest működőképességéhez átlátható helyzetre és nyílt beszédre van szükség. Szerinte

a főpolgármester a rendkívüli közgyűlést politikai hangulatkeltésre használja, a valódi kérdés pedig az, hová tűnt a 214 milliárdos megtakarítás, amely még 2019 végén rendelkezésre állt.

A számvevőszéki jelentés szerint a tartalékok 2022-re szinte teljesen eltűntek, a hiány 193 milliárdra nőtt. Ha január 1-jén nem nyílik meg a következő évi folyószámlahitel-keret, akár az is előfordulhat, hogy a fővárosi cégek dolgozói nem kapnak fizetést időben.