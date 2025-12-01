Karácsonyi mérleg: csődhelyzet, feljelentés, tüntetés

Tüntetéssel igyekszik elfedni Karácsony Gergely, hogy Budapesten gyakorlatilag csődhelyzet állt elő. Az ezer sebből vérző felelőtlen gazdálkodás egyik gócpontja

a Karácsony Gergely főpolgármester által felügyelt kreatív ügynökség, a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány,

ami miatt a közérdekű feljelentéseiről ismer Tényi István a hatóságokhoz is fordult.

Amint azt az Origo is megírta, Tényi István ezúttal

Karácsony Gergely főpolgármester ellen tett feljelentést.

Tényi a közösségimédia-oldalán azt írta hogy neki köszönhetően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál landolt a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány ügyében egy feljelentés. Az ügyet tehát Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.

Ismert, a Karácsony Gergely főpolgármester által felügyelt kreatív ügynökség a gyanú szerint politikai kifizetőhelyként működött, s

bűncselekmények garmadáját követhette el.

A Karácsony Gergely keze alá tartozó, napjainkra már megszűnt cég pénzügyi helyzetét és gazdálkodását korábban már áttekintette egy független szakértő októberben.

Nemcsak azt tárta fel, hogy a vállalkozásnál éveken keresztül pazarlás folyt, de arra is rájött, hogy

Karácsony Gergely főpolgármester mindezt sok tízmilliós prémiummal honorálta.

Arra is fény derült, hogy a milliós jövedelmű vezérigazgató, valamint a két helyettese a fizetésükön felül további százezer forintos, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihetett.