Karácsonyi mérleg: csődhelyzet, feljelentés, tüntetés

Karácsony Gergely, ahelyett, hogy a budapesti csődhelyzettel, vagy épp az ellene tett feljelentéssel foglalkozna, újabb politikai akciót indított: rendkívüli közgyűlést hívott össze a kelenföldi buszgarázsba, a testület döntését pedig egy demonstratív menettel vinné a karmelita kolostorba.
Budapest Brandbrand botrányKarácsony GergelycsődhelyzetfőpolgármesterPest Vármegyei Rendőr-főkapitányságTényi István

Tüntetéssel igyekszik elfedni Karácsony Gergely, hogy Budapesten gyakorlatilag csődhelyzet állt elő. Az ezer sebből vérző felelőtlen gazdálkodás egyik gócpontja 

a Karácsony Gergely főpolgármester által felügyelt kreatív ügynökség, a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány, 

ami miatt a közérdekű feljelentéseiről ismer Tényi István a hatóságokhoz is fordult. 

Amint azt az Origo is megírta, Tényi István ezúttal 

Karácsony Gergely főpolgármester ellen tett feljelentést. 

Tényi a közösségimédia-oldalán azt írta hogy neki köszönhetően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál landolt a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány ügyében egy feljelentés. Az ügyet  tehát Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.

Ismert, a Karácsony Gergely főpolgármester által felügyelt kreatív ügynökség a gyanú szerint politikai kifizetőhelyként működött, s 

bűncselekmények garmadáját követhette el. 

A Karácsony Gergely keze alá tartozó, napjainkra már megszűnt cég pénzügyi helyzetét és gazdálkodását korábban már áttekintette egy független szakértő októberben.

Nemcsak azt tárta fel, hogy a vállalkozásnál éveken keresztül pazarlás folyt, de arra is rájött, hogy 

Karácsony Gergely főpolgármester mindezt sok tízmilliós prémiummal honorálta. 

Arra is fény derült, hogy a milliós jövedelmű vezérigazgató, valamint a két helyettese a fizetésükön felül további százezer forintos, úgynevezett rezsitámogatást is hazavihetett.

 

 

