Karbonadóval törölné el Brüsszel a rezsicsökkentést, Magyar Péterék támogatják

A zöldpolitikának álcázott megszorítást az Európai Unió már két évtizede működteti, az ETS (Emissions Trading System) nevű kibocsátás-kereskedelmi rendszere eddig főleg nagy ipari kibocsátók, erőművek, cement- és acélgyárak, nagy energiacégek tartoztak alá – idézte fel az Ellenpont.

A rendszer lényege, hogy az EU meghatározza, mennyi szén-dioxidot lehet összesen kibocsátani közösségi szinten, ezt a "sapkát" évről évre csökkenti.

Az összes kibocsátáson belül az egyes ágakhoz kvótákat rendel az EU, ezekkel a kvótákkal az iparágak kereskedhetnek egymás között, ha pedig többet szennyeznek, többet fizetnek. Ha tisztább technológiára váltanak, kevesebb kvótát kell venniük. Ennek azonban jelentős bekerülési költsége van, és az alternatív energiaforrások hatásfoka is legalább kétséges. Hogy kiküszöbölhető legyen a bizonytalan hatásfokú energiahordozókba való befektetésből eredő kockázat, és ne váljon teljesen lehetetlenné iparágak helyzete a kibocsátási kvóták miatt, a cégek egymás között is kereskednek vele.

Kulja András a Tisza Párt EP-képviselője

Fotó: Facebook

Az új tervezet szerint azonban a jövőben minden uniós állampolgár a saját bőrén érezheti Brüsszel újabb adóemelését. 2028-tól életbe lépne az ETS-2, amely egészen új területekre terjesztené ki a karbonárazást:

Lakossági fűtés (földgáz, távhő, PB-gáz stb.)

Közúti üzemanyagok (benzin, dízel)

Mezőgazdasági kibocsátások (üzemanyag + egyes termelési folyamatok) esnének az új karbonadó hatálya alá.

Vagyis az új irányelv már nemcsak áttételesen az ipari termelést drágítva nehezítené az emberek hétköznapjait, hanem közvetlenül érezhető módon drágítaná a lakossági felhasználású energiahordozókat.

Ez azt jelenti, hogy a fosszilis energiahordozók ára a kvótaár miatt automatikusan emelkedne: drágulna a földgáz, a mezőgazdasági termelés, és azonnal érzékelhető hatásként a Századvég elemzése szerint mintegy 300 forinttal, 870 forintra nőne az üzemanyagok literenkénti ára. Hosszabb távon a tapasztalatok szerint egy ilyen mértékű üzemanyagár növekedés jelentős inflációs sokkot is okoz.

Az ETS-2 esetében nem arról van szó, hogy a tagállamok eldönthetik, beépítik-e az árakba a karbonadót, az ugyanis automatikusan megjelenik.

A kvótát az energiaszolgáltató fizeti, és kénytelen továbbhárítani azt a felhasználókra, különben veszteségessé válna.

Hogy hogyan teszi a brüsszeli rendszer fenntarthatatlanná a rezsicsökkentést, egyszerűen fel lehet vázolni:

Minél többet fogyasztanak a felhasználók, annál több emissziót vagyis kibocsátást generál a szolgáltató.

Minél több az emisszió, annál több kvótát kell venni.

Minél több kvótát kell venni, annál magasabb lesz az energiaszámla.

Az elképzelés támogatói között van a Tisza Párt és képviselői is, köztük Kulja András, aki 2024-ben szeptemberében a Környezetvédelmi Bizottságban az ENSZ Klímacsúcs előtti határozathoz (ami végül tartalmazta a rezsicsökkentés eltörlésére vonatkozó szándékot is, amit a Tisza támogatott) többedmagával módosítást terjesztett be az alábbi szöveggel:

„A karbonárazás a leghatékonyabb és legköltséghatékonyabb módja a kibocsátások csökkentésének és a zöldberuházások ösztönzésének.”

Ez a szöveg bekerült a végső állásfoglalásba, amely a rezsicsökkentés megszüntetésének szándékát is tartalmazta.