Orbán Viktor mesterterv pulóveres karitatív akciója még ma is folytatódik

Újabb mérföldkőhöz érkezett Orbán Viktor és a Digitális Polgári Körök közös karitatív kezdeményezése. Ma estig még lehet licitálni a miniszterelnök teljesen egyedi, virágocskás aláírású mesterterves mintájú pulóvereiért.
Orbán Viktor és a DPK közös karitatív akciójának a célja a Kárpátaljai KEGYES Alapítvány megsegítése
A kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta:
Ha egy országnak nagy a szíve… Viccnek indult, segítség lett belőle.”
Mint fogalmazott, a firkás pulcsikból és más Digitális Polgári Körös (DPK) termékekből eddig 50 millió forint gyűlt össze, amelyet a Kárpátaljai KEGYES Alapítvány javára ajánlanak fel a közmédia Jónak lenni jó! Akciójának a keretében.
A bejegyzés videós részében a miniszterelnök arról is beszélt, hogy a dedikált relikviákból mindössze néhány tucat készült, ezek licitre bocsájtása ma még folytatódik.
Semmiből csinálni valamit, 50 milliót csinálni a semmiből az valami”
- hangsúlyozta Orbán Viktor megköszönve az eddigi adományokat, valamint ugyanakkor arra biztatva mindenkit, hogy tegyen ajánlatot a licitre, mert minden forint jó célra megy.
Vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul a Jónak lenni jó! idei kampánya, amely a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek megsegítését tűzte ki célul. A támogatás legegyszerűbb módja az 1358-as szám hívása vagy SMS küldése, amellyel 500 forinttal lehet hozzájárulni a segítségnyújtáshoz. Felajánlások a jonaklennijo@mtva.hu címen tehetők, a relikviák pedig a Mediaklikk felületén érhetők el, a licit vasárnap 22 óráig tart.
Az idei aukción számos különleges tárgyra lehet licitálni:
- Orbán Viktor aláírt, rajzolt virággal díszített „Mesterterv” pulóverére, továbbá művészek és sportolók felajánlásaira is.
- Elérhető Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósok relikviája,
- a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának különleges felajánlása,
- valamint több olyan ritkaság mint dedikált dzsekik,
- illetve művészeti alkotások is.