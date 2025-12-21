Orbán Viktor mesterterv pulóveres karitatív akciója még ma is folytatódik

Újabb mérföldkőhöz érkezett Orbán Viktor és a Digitális Polgári Körök közös karitatív kezdeményezése. Ma estig még lehet licitálni a miniszterelnök teljesen egyedi, virágocskás aláírású mesterterves mintájú pulóvereiért.

A miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a DPK-termékekből befolyt összeg már elérte az 50 millió forintot. A karitatív adományt a kárpátaljai KEGYES Alapítványnak ajánlják fel a közmédia Jónak lenni jó! kampányában, a licit pedig még ma is tart a kormányfő legegyedibb aláírással ellátott mesterterves pulóvereiért. Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor és a DPK közös karitatív akciójának a célja a Kárpátaljai KEGYES Alapítvány megsegítése

A kormányfő a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta:

Ha egy országnak nagy a szíve… Viccnek indult, segítség lett belőle.”

Mint fogalmazott, a firkás pulcsikból és más Digitális Polgári Körös (DPK) termékekből eddig 50 millió forint gyűlt össze, amelyet a Kárpátaljai KEGYES Alapítvány javára ajánlanak fel a közmédia Jónak lenni jó! Akciójának a keretében.

A bejegyzés videós részében a miniszterelnök arról is beszélt, hogy a dedikált relikviákból mindössze néhány tucat készült, ezek licitre bocsájtása ma még folytatódik.

Semmiből csinálni valamit, 50 milliót csinálni a semmiből az valami”

- hangsúlyozta Orbán Viktor megköszönve az eddigi adományokat, valamint ugyanakkor arra biztatva mindenkit, hogy tegyen ajánlatot a licitre, mert minden forint jó célra megy.

Vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul a Jónak lenni jó! idei kampánya, amely a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekek megsegítését tűzte ki célul. A támogatás legegyszerűbb módja az 1358-as szám hívása vagy SMS küldése, amellyel 500 forinttal lehet hozzájárulni a segítségnyújtáshoz. Felajánlások a jonaklennijo@mtva.hu címen tehetők, a relikviák pedig a Mediaklikk felületén érhetők el, a licit vasárnap 22 óráig tart.

Az idei aukción számos különleges tárgyra lehet licitálni: