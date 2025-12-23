Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért akar háborút több európai ország

szentkirályi alexandra

Erőszakkal sorozták be, ez lett a végzete: Szentkirályi Alexandra reagált

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kárpátaljai édesanya a háborúban veszítette el fiát. Egy életet, egy jövőt, egy nevet, amit már csak emlékek őriznek. Nincs az a magyarázat, nincs az az eszme, nincs az a jelszó, ami ezt jóvá tudná tenni. Az ő fiát már semmi nem hozza vissza – Szentkirályi Alexandra beszélgetett a csonka kárpátaljai családdal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szentkirályi alexandraédesanyakárpátaljaháború

Erőszakkal besorozták a 37 éves kárpátaljai fiatalembert, elvitték, a családja hónapokig nem tudott róla semmit, majd néhány fényképet még küldött, most a sírját látja édesanyja az ablakból.

Kárpátalja, Munkács: légitámadás volt Kárpátalján.
Kárpátalja: háborús évek.

Kárpátalja: nem tudják megváltoztatni a múltat

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, nem engedhetjük, hogy a háborús láz úrrá legyen Európán. Hozzátette:

nem engedhetjük, hogy az erőszak megszokottá váljon, hogy a veszteség statisztikává silányuljon, hogy újabb anyák és nagyanyák álljanak ugyanilyen csendes fájdalomban.

Ahogyan fogalmazott:

„A múltat nem tudjuk megváltoztatni. De a jövőt igen. A következő fiúkat még megmenthetjük. Azokat, akik ma még élnek, remélnek, terveznek. Azokat, akiknek nem kellene fegyvert fogniuk, csak azért, mert mások a háború finanszírozását választják.

Nem lehet beletörődni a háborúba. Ezért kell kiállni a béke mellett.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!