Erőszakkal sorozták be, ez lett a végzete: Szentkirályi Alexandra reagált

Erőszakkal besorozták a 37 éves kárpátaljai fiatalembert, elvitték, a családja hónapokig nem tudott róla semmit, majd néhány fényképet még küldött, most a sírját látja édesanyja az ablakból.
Kárpátalja: nem tudják megváltoztatni a múltat
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, nem engedhetjük, hogy a háborús láz úrrá legyen Európán. Hozzátette:
nem engedhetjük, hogy az erőszak megszokottá váljon, hogy a veszteség statisztikává silányuljon, hogy újabb anyák és nagyanyák álljanak ugyanilyen csendes fájdalomban.
Ahogyan fogalmazott:
„A múltat nem tudjuk megváltoztatni. De a jövőt igen. A következő fiúkat még megmenthetjük. Azokat, akik ma még élnek, remélnek, terveznek. Azokat, akiknek nem kellene fegyvert fogniuk, csak azért, mert mások a háború finanszírozását választják.
Nem lehet beletörődni a háborúba. Ezért kell kiállni a béke mellett.”