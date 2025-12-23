Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Az Európai Bizottság alelnökének már papírja van arról, hogy hazudik

Most érkezett!

Rejtélyes objektum csapódott a Holdba

zsigmond barna pál

Sokkoló lejárató kampányok indultak a kárpátaljai magyarok ellen Ukrajnában

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Folyamatos lejárató kampány indult a kárpátaljai magyarokkal szemben. De miért indítottak sajtókampányt az Ukrajna 0,3 százalékát kitevő magyar kisebbséggel szemben? Erre a kérdésre is választ kapunk Zsigmond Barna Pál podcast adásában. Brenzovics Lászlóval, a kárpátaljai magyarok képviselőjével Ukrajna EU-tagságáról és a háborúról is beszéltek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
zsigmond barna pálukrajnabrenzovics lászlókárpátaljai magyarokkampány

A ZSBP Podcast legújabb adásában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke volt a vendég. Őszintén, higgadtan és politikai lózungok nélkül beszélt személyes életútjáról, a kárpátaljai magyarok jelenlegi helyzetéről, valamint azokról a nemzetközi folyamatokról, amelyek alapvetően határozzák meg a térség jövőjét.

kárpátaljai magyarok, Tusnádfürdő, 2025. július 25.Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszél a 34. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében tartott Nemzetpolitikai kerekasztal – Ránk számíthatsz! címmel rendezett nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen az erdélyi Tusnádfürdőn 2025. július 25-én.MTI/Veres Nándor
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A kárpátaljai magyarok egy része is a lábával szavazott.
Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Az adás egy részében arra a kérdésre keresték a választ, hogy miért indítottak sajtókampányt az Ukrajna 0,3 százalékát kitevő magyar kisebbséggel szemben?

A kárpátaljai magyarok is célkeresztben

Az adásban Brenzovics elmondta: 2015-től általános káosz uralkodott Ukrajnában, a magyarok pedig célkeresztbe kerültek. Egy folyamatos lejárató kampány indult a kárpátaljai magyarokkal szemben.

Béke vagy háborús sodródás? Őszinte beszéd Kárpátaljáról és Ukrajna jövőjéről

Semmi nem indokolta, hogy a központi sajtó ennyit foglalkozzon velünk. Minden héten közöltek egy cikket, ahol negatív módon állították be a magyarságot.

Az, hogy miért alakult így, kérdés, annyit lehet rá mondani, ahogyan Brenzovics fogalmazott:

Mert így alakították.”

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!