Sokkoló lejárató kampányok indultak a kárpátaljai magyarok ellen Ukrajnában

A ZSBP Podcast legújabb adásában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke volt a vendég. Őszintén, higgadtan és politikai lózungok nélkül beszélt személyes életútjáról, a kárpátaljai magyarok jelenlegi helyzetéről, valamint azokról a nemzetközi folyamatokról, amelyek alapvetően határozzák meg a térség jövőjét.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A kárpátaljai magyarok egy része is a lábával szavazott.

Fotó: Veres Nándor / MTI Fotószerkesztõség

Az adás egy részében arra a kérdésre keresték a választ, hogy miért indítottak sajtókampányt az Ukrajna 0,3 százalékát kitevő magyar kisebbséggel szemben?

A kárpátaljai magyarok is célkeresztben

Az adásban Brenzovics elmondta: 2015-től általános káosz uralkodott Ukrajnában, a magyarok pedig célkeresztbe kerültek. Egy folyamatos lejárató kampány indult a kárpátaljai magyarokkal szemben.