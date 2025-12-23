Sokkoló lejárató kampányok indultak a kárpátaljai magyarok ellen Ukrajnában

A ZSBP Podcast legújabb adásában Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke volt a vendég. Őszintén, higgadtan és politikai lózungok nélkül beszélt személyes életútjáról, a kárpátaljai magyarok jelenlegi helyzetéről, valamint azokról a nemzetközi folyamatokról, amelyek alapvetően határozzák meg a térség jövőjét.
Az adás egy részében arra a kérdésre keresték a választ, hogy miért indítottak sajtókampányt az Ukrajna 0,3 százalékát kitevő magyar kisebbséggel szemben?
A kárpátaljai magyarok is célkeresztben
Az adásban Brenzovics elmondta: 2015-től általános káosz uralkodott Ukrajnában, a magyarok pedig célkeresztbe kerültek. Egy folyamatos lejárató kampány indult a kárpátaljai magyarokkal szemben.
Semmi nem indokolta, hogy a központi sajtó ennyit foglalkozzon velünk. Minden héten közöltek egy cikket, ahol negatív módon állították be a magyarságot.
Az, hogy miért alakult így, kérdés, annyit lehet rá mondani, ahogyan Brenzovics fogalmazott:
Mert így alakították.”