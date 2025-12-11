Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Sokkoló bejelentés: Oroszország kész háborúba lépni Európával

Ezt látnia kell!

Valami hatalmas rejtőzik a gízai piramisok alatt – a radarfelvételek mindent megváltoztatnak

kényszersorozás

Botrány a CEU-n: kitiltották az ukrán kényszersorozásról szóló konferenciát

48 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Soros-egyetemként ismert CEU előbb befogadta, majd hirtelen letiltotta az ukrajnai kényszersorozásról szóló szakmai konferenciát – írta meg a Bennfentes. A kutatók szerint nem szakmai, hanem politikai döntés született – mert a valóság nem illik a Nyugat által felépített háborús narratívába.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kényszersorozásCEU Demokrácia IntézetecenzúraSoros GyörgyA bennfentesUkrajnakonferencia

A Bennfentes információi szerint a CEU Demokrácia Intézete három napig tűrte, majd váratlanul betiltotta a panelbeszélgetést, amely az ukrán kényszersorozások dokumentált visszaéléseit mutatta volna be. 

kényszersorozás
A CEU kitiltotta azt a konferenciát, ami az ukrán kényszersorozásokról szólt volna (Forrás: CNN)

Integritásunkat támadták meg, mielőtt bármit megvizsgáltak volna. Ez nem szakmai vita – ez politikai cenzúra”

– írták a kitiltott kutatók nyílt levelükben. Az egyetem döntésében nincsen semmi meglepő: Alex Soros a háború kitörése óta állandó vendég Kijevben, és Soros György már 1991-ben arról írt, hogy keleti „munkaerőt” kell bevonni az Oroszország elleni háborúhoz, mert nyugaton már nem bírják a hullazsákok látványát.

Kárpátaljai magyar egyetemistákat vinnének a háborúba

Miről szólt volna a konferencia valójában?

A panel a „busification” jelenséget mutatta volna be – azt a gyakorlatot, amikor ukrán fegyveresek szó szerint buszokba tuszkolják az utcáról összefogdosott férfiakat. A panel szervezői olyan tudósok voltak, akik évek óta közvetlen kutatásokat végeztek a kényszerű mozgósításról és/vagy a civil társadalom reakcióiról Ukrajnában, valamint a volt Jugoszláviában. Az egyikük így vélekedett:

Az egyik fő motivációnk, hogy akadémiai vitát indítsunk erről a témáról, az volt, hogy elismerjük azoknak a közeli rokonainknak és barátainknak a tapasztalatait, akik kényszerű mozgósítás áldozatai lettek, dezertőröknek kellett lenniük, vagy évekig bujkáltak a mozgósítás elől.

kényszersorozás
A Soros-hálózat megpróbálja letagadni: a kényszersorozás létező jelenség Ukrajnában. (Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI / NurPhoto)

Nem megfelelő „kontextus”

A CEU hivatalos indoka szerint az esemény „nem biztosította a megfelelő kontextust”, és „nem volt tekintettel az ukrán közösség érzékenységére. A kutatók szerint ez nevetséges – hiszen két előadó ukrán nemzetiségű lett volna, egyikük családtagjai közvetlenül szenvedik el a mozgósítás következményeit. A valós ok sokkal inkább az, hogy a konferencia teljesen szembement volna a Nyugat által gondosan felépített képpel: miszerint az ukrán hadsereg hibátlanul hősies, az ukrán állam makulátlanul demokratikus, és a kényszersorozás – hivatalosan – nem is létezik. 

A Soros-hálózat számára különösen kellemetlen lenne, ha tudományos igényességgel is kimondanák azt, amit mindenki lát: Ukrajnában valóban embereket rabolnak el az utcáról, hogy a frontra hurcolják őket. 

Minden videó, riport és tanúvallomás egy irányba mutat – a kényszersorozás létezik, méghozzá brutális formában.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!