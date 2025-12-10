Hajrá, Magyarország! – Megújultak a kerékpárutak

Az elmúlt 15 évben Magyarország felpattant a nyeregbe. Már több mint 5 ezer kilométer kerékpárútvonal várja a bringásokat, de a kormány itt nem áll meg, 2030-ra további 10 ezer kilométert építenek.

Kerékpáros pihenőt adtak át Balatonvilágosnál 2023 májusában. A balatonrendesi összekötő szakasz elkészültével immár teljes szakaszon használható a Balatoni Bringakör. Az elmúlt években bruttó 6,1 milliárd forint értékben újult meg a 205 kilométeres kerékpárút több mint fele, elősegítve ezzel a térség szempontjából jelentős kerékpáros turizmust

(Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

Összekötötték Budapestet és a Balatont, tovább építették a Balatoni Bringakört, és elkészült a Tisza-tó kör. A hatalmas beruházásokból nem csak utakat építettek. Támogatást kaptak a szolgáltatók, az e-bike-ot vásárlók és az autómentes cégek is, mert a cél egy zöldebb Magyarország.

És mivel nem lehet elég korán kezdeni: már több mint 100 ezer gyerek van túl a közlekedési vizsgáján, felkészülten arra, hogy biztonsággal tekerjen. Együtt egy aktívabb, élhetőbb ország felé haladunk. Hajrá, Magyarország! – közölték.