Hajrá, Magyarország! – Megújultak a kerékpárutak

Óriási fejlődésen ment át Magyarország az elmúlt 15 évben, amely érintette az infrastruktúrát, az építészetet, a kultúrát és a nemzeti ünnepeinket is. Az elmúlt 15 évben Magyarország felpattant a nyeregbe. Már több mint 5 ezer kilométer kerékpárútvonal várja a bringásokat, de 2030-ra további 10 ezer kilométer fog épülni.
Az elmúlt 15 évben Magyarország felpattant a nyeregbe. Már több mint 5 ezer kilométer kerékpárútvonal várja a bringásokat, de a kormány itt nem áll meg, 2030-ra további 10 ezer kilométert építenek.
Összekötötték Budapestet és a Balatont, tovább építették a Balatoni Bringakört, és elkészült a Tisza-tó kör. A hatalmas beruházásokból nem csak utakat építettek. Támogatást kaptak a szolgáltatók, az e-bike-ot vásárlók és az autómentes cégek is, mert a cél egy zöldebb Magyarország.
És mivel nem lehet elég korán kezdeni: már több mint 100 ezer gyerek van túl a közlekedési vizsgáján, felkészülten arra, hogy biztonsággal tekerjen. Együtt egy aktívabb, élhetőbb ország felé haladunk. Hajrá, Magyarország! – közölték.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!