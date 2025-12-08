Kereszténygyalázó kijelentést tett Magyar Péter

A Tűzfalcsoport arra hívta fel figyelmet, hogy egy videó tanúsága szerint Magyar Péter és Radnai Márk közös táti utcafórumán Radnai a piarista gimnáziumi éveiről kérdezte a pártvezért. Magyar ekkor kezdett bele egy zavaros anekdotába, amelyről azt állította: egy „Móricka-vicc”.

Ennek nem fog örülni Magyar Péter: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom leleplező kampányt indított Tisza Párt hazugságai ellen

Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet

A kereszténygyalázás is belefér a Tiszánál

A pártelnök így idézte fel a történetet:

Azt hiszem másodikos voltam a Piarista Gimnáziumban, ugye ez egy fiúiskola. Nekem egy elég nagy sokk volt, mert az általánosban 15 lányosztálytársam volt és három fiú, és megjelentem 40 fiú között ott a Piarista Gimnáziumban és eszembe jutott az a vicc, ami Mórickás vicc, amikor hazamegy az első nap után az egyházi iskolából, és kérdezi az édesapja, hogy na milyen volt Móricka a suli, és mondja, hogy hát, képzeld el apa, hogy minden teremben ott van egy férfi, egy kereszten lóg. Ezek nem viccelnek.

A jelenlévők kínos nevetéssel próbálták oldani a helyzetet, Magyar pedig mentegetőzni kezdett, hogy „ez nem blaszfémia”. Csakhogy – ahogyan arra a Tűzfalcsoport felhívta a figyelmet, a Magyar Péter által elmondott történet valójában egy közismert, kifejezetten antiszemita vicc eltorzított változata, amely eredetiben így hangzik:

Apa, ketten vagyunk zsidók az osztályban. A másik már ki van szögezve a tábla fölé egy keresztre… Itt aztán nem szaroznak.

Az „eredeti verzió” a zsidó diák megalázását, kitaszítását ábrázolja, és a zsidóságot mint problémát állítja be. A Tűzfalcsoport elemzésében arra is rámutat, hogy Magyar Péter változata ráadásul egyenesen blaszfémikus, hiszen Jézus keresztre feszítését bagatellizálja el, és a keresztények legszentebb vallási szimbólumát, a feszületet teszi nevetség tárgyává.