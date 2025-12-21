Kéri László elszólta magát – Magyar Péter ennek nagyon nem fog örülni

A Magyar Nemzet arról ír, hogy érzékeny részleteket árult el a Tisza Párt tavalyi politikai számításairól Kéri László, aki Magyar Péter egyik legszorosabb bizalmasának számít. A politológus a napokban több fórumon is arról beszélt, ha 2024 tavaszán előre hozott országgyűlési választásra került volna sor, azt a Fidesz megnyerte volna.

Magyar Péter egyik legfontosabb bizalmasa, Kéri László nyilatkozatai alapjaiban kérdőjelezik meg a Tisza Párt tavalyi stratégiáját és a párt előnyét hirdető közvélemény-kutatásokat. A politológus Kéri László szerint egy előre hozott választást a Fidesz megnyert volna, a Tisza pedig még nem állt készen a győzelemre. Fotó: Földi Imre / MTI

Kéri László vallomása jogos kérdéseket vet fel a baloldali mérések hitelességével kapcsolatban is

Kéri László egy stuttgarti Tisza-sziget podcastban, majd a Magyar Hangnak adott interjújában egyaránt arról beszélt, hogy a Magyar Péter újévi beszédében elhangzott előre hozott választás követelés valójában nem egy bátor politikai támadás volt, hanem tudatos blöff. A cél szerinte az volt, hogy a kormánypártok „csak azért se” vegyék komolyan a felvetést, így elkerülve egy olyan voksolást, amelyre a Tisza még nem volt felkészülve.

A politológus szerint Magyar Péter valójában tartott az előre hozott választástól, mert pártjának nem volt meg a szükséges szervezettsége a győzelemhez.

Ha májusban lett volna a választás, azt még megnyerte volna a Fidesz”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy hiába mutattak egyes mérések Tisza-előnyt, a párt szervezetileg nem érte el azt a szintet, amely a sikerhez kellett volna.

A videóban 1:25:31-től:

Egy nappal később a Magyar Hang Kompország című műsorában Kéri még egyértelműbben fogalmazott.

Magyar Péter javaslatának egyetlen funkciója az volt, hogy nehogy legyen előre hozott választás, mert a Tiszára bőven ráfér még az az egy év”

- mondta Magyar Péter bizalmasa.

A videóban 6:17-től:

A lap értékelése szerint Kéri László elszólása új megvilágításba helyezi azokat a baloldali közvélemény-kutatásokat is, amelyek hónapok óta a Tisza Párt magabiztos vezetését sugallták. Miközben ezek az intézetek már tavaly ősszel Tisza-előnyt mértek, Magyar Péter egyik legfontosabb bizalmi embere szerint még hónapokkal később is a Fidesz számított volna favoritnak.

A politológus vallomása így nemcsak a Tisza tavalyi kommunikációs stratégiáját leplezte le, hanem egyúttal általánosságban véve újabb jogos kérdéseket vet fel a baloldali mérések hitelességével kapcsolatban is.