– Fel kell adni a szolidaritásnak sokszor néha látványos jeleit is – jelentette ki a Kocsis Máté által feltöltött Facebook-videóban Kéri László tiszás szociológus. A Fidesz parlamenti államtitkára Kéri László kijelentéseivel szembesítette Magyar Péter azon magyarázkodásával, miszerint általuk nem ismert embereket neveznek a Tisza Párt szakértőinek. A pártelnök tagadása azért is abszurd, mert idei évértékelőjén is Kéri Lászlót hívta meg beszélgetni. Kocsis Máté videójában külön felhívta a figyelmet arra, hogy a pártelnök állítását maga Radnai Márk alelnök is megcáfolja egy Facebook-kommenttel, amelyben azt írta: „Laci bácsi az első Tiszás!”

Kéri László arról beszélt, úgy kell bánni a fideszesekkel, mint a pestisesekkel (Forrás: Youtube)

A leggyomorforgatóbb kijelentése Kéri Lászlónak azonban nem is a szuverenitással kapcsolatban volt, hanem a kampánystratégia, amire a baloldalt próbálja ösztönözni. Szerinte

a társadalomban el kell érni, hogy az átlag fideszes olyannak érezze magát a társadalomban, mint egy „pestises”.

– Olyan hangulatnak kell lenni a választás előtt, ahol nyilvánvalóan kínosnak kell legyen, hogy te még mindig fideszes vagy – ecsetelte. Kocsis Máté szerint figyelemre méltó az is, hogy Magyar Péter az ATV műsorában még azt is letagadta, a tiszának bármi köze lenne Petsing Mária Zitához. Pedig az idős közgazdász Kéri László felesége, aki ahogy egy tiszás fórumon elszólta magát. – A Tisza Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet áfacsökkentést, de aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani – mutatott rá Petsing Mária Zita. Kocsit Máté hozzáfűzte: szerinte mindez felér egy beismeréssel, a régi baloldali elit új politikai csomagolásban próbál visszatérni.