Magyar Péter tagad, lelepleződött a Tisza valódi háttere

Deák Dániel közösségi oldalán reagált arra a fotóra, amelyen Kéri László és Magyar Péter együtt látható, a képaláírás pedig így szól:

Kéri László beszélgetett Magyar Péterrel az évértékelőjén. (Forrás: Youtube/Kontroll)

Laci bácsi az első tiszás!”

Az elemző szerint ennél szimbolikusabban aligha lehetne bemutatni, hogy a Tisza Párttal az a politikai világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP környékén működött. Egyébként Magyar Péter máig nem ismerte el Kérit tiszásként, holott az évértékelőjén is a baloldali politológus beszélgetett vele.