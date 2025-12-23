Magyar Péter tagad, lelepleződött a Tisza valódi háttere

Deák Dániel közösségi oldalán reagált arra a fotóra, amelyen Kéri László és Magyar Péter együtt látható, a képaláírás pedig így szól:
Laci bácsi az első tiszás!”
Az elemző szerint ennél szimbolikusabban aligha lehetne bemutatni, hogy a Tisza Párttal az a politikai világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP környékén működött. Egyébként Magyar Péter máig nem ismerte el Kérit tiszásként, holott az évértékelőjén is a baloldali politológus beszélgetett vele.
Tagadás után lebukás
Az egészben az a legviccesebb, hogy Magyar Péter végig tagadta, hogy ezeknek az embereknek közük lenne a Tiszához”
– írja Deák Dániel. Felhívja a figyelmet arra is, hogy Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita, a megszorító politika ismert támogatója: a nyugdíjelvételtől az adóemelésekig számos intézkedést szorgalmazott, és rendszeres vendége, sőt programírója a Tiszának. Deák szerint Radnai Márk posztja végül maga buktatta le azt, amit korábban tagadtak: a Tisza mögött a régi baloldali világ áll, új zászló alatt, régi receptekkel.