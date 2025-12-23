Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett a kormányülés előtt

Kéri László

Magyar Péter tagad, lelepleződött a Tisza valódi háttere

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Deák Dániel sokatmondó fotót osztott meg: azon a baloldali politológus, Kéri László, aki korábban az MSZP tagjaival fényképezkedett, ezúttal Magyar Péter mellett mosolyog. Mindemellett a Tisza Párt alelnöke, Radnai Márk is megerősítette a kép alatt Kéri tiszás kötődését. Ez világossá teszi: a régi baloldali elit új politikai csomagolásban próbál visszatérni.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kéri LászlóTisza PártRadnai MárkDeák DánielMagyar Péter

Deák Dániel közösségi oldalán reagált arra a fotóra, amelyen Kéri László és Magyar Péter együtt látható, a képaláírás pedig így szól: 

Kéri László
Kéri László beszélgetett Magyar Péterrel az évértékelőjén. (Forrás: Youtube/Kontroll)

Laci bácsi az első tiszás!” 

Az elemző szerint ennél szimbolikusabban aligha lehetne bemutatni, hogy a Tisza Párttal az a politikai világ próbálja átmenteni magát, amely korábban az MSZP környékén működött. Egyébként Magyar Péter máig nem ismerte el Kérit tiszásként, holott az évértékelőjén is a baloldali politológus beszélgetett vele.

Kéri László elszólta magát – Magyar Péter ennek nagyon nem fog örülni

Tagadás után lebukás

Az egészben az a legviccesebb, hogy Magyar Péter végig tagadta, hogy ezeknek az embereknek közük lenne a Tiszához” 

– írja Deák Dániel. Felhívja a figyelmet arra is, hogy Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita, a megszorító politika ismert támogatója: a nyugdíjelvételtől az adóemelésekig számos intézkedést szorgalmazott, és rendszeres vendége, sőt programírója a Tiszának. Deák szerint Radnai Márk posztja végül maga buktatta le azt, amit korábban tagadtak: a Tisza mögött a régi baloldali világ áll, új zászló alatt, régi receptekkel. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!