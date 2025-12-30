Kéri László elszólta magát, leleplezte Magyar Péter egyik legrégebbi hazugságát

Hiába bizonygatta Magyar Péter egészen a kezdetektől, hogy a Tisza Párt ideológiailag semleges, Kéri László elszólta magát – hívta fel a figyelmet honlapján a Tűzfalcsoport. A baloldali szociológus a HVG podcastjában egyértelműen úgy fogalmazott: „Én nem gondolom jobboldali pártnak a Tiszát”. A tényfeltáró blog szerint ez önmagában is beszédes, de Kéri tovább ment, és azt mondta újságírói kérdésre, hogy a Tisza 21 pontjából nagyjából 12 kifejezetten baloldali.

Kéri László baloldali szociológus (Forrás: Youtube)

Példaként említette az egyedülálló szülők állami támogatását, valamint a nagyobb vagyonok megadóztatását. Ezek klasszikus baloldali újraelosztási tételek. Kéri ugyanakkor kritizálta az egykulcsos adórendszert, amelyet a Fidesz egyik legrosszabb örökségének nevezett, és megjegyezte: erről a Tiszán belül is viták folynak. A Tűzfalcsoport ennek kapcsán megjegyezte, az egykulcsos adórendszer azért jobb, mert egyszerű, kiszámítható, és nem bünteti a munkát:

aki többet dolgozik vagy többet keres, azt nem sújtják magasabb adókulcsokkal.

Ez ösztönzi a teljesítményt, erősíti a középosztályt, és hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. Ezzel szemben a progresszív adózás – amit a Tisza erőltet – nagyobb terhet jelentene, mert adóemeléssel jár, előbb a magasabb jövedelműeket, majd idővel a széles középosztályt is elérné, visszahozva a szürkegazdaságot.

A blog emlékeztetett, amiről már az Origo is beszámolt: Kéri László olyannyira fontos Magyar Péternek és a Tisza Pártnak, hogy Radnai Márk egy közösségi médiás posztban a Kéri Lászlóval közös fotója alá ezt írta: „Laci bácsi az első tiszás!” Mint írták, ez jól megmutatja: a Tisza Párton keresztül a 2010 előtti baloldali világ próbálja újra pozícióba hozni magát. Ugyanazok az arcok, ugyanazok a gondolatok, csak új politikai logó alatt.

Kéri László feleségét sem szabad elfelejtenünk

A baloldali szociológus házastársa, Petschnig Mária Zita évek óta a megszorításos gazdaságpolitika következetes képviselője. A baloldali közgazdász támogatta a 13. havi nyugdíj elvételét, rendszeresen érvel adóemelések és költségvetési „fegyelem” mellett.