A Facebookon közzétett, jó hangulatú videó elején a csípős halászlé volt a téma. Schobert Norbi meg is kérdezte a minisztertől, erősen vagy erős nélkül szereti-e az ételt. Szalay-Bobrovniczky nevetve válaszolt, hogy „mindent csípősen eszem, még a gesztenyepürét is Erős Pistával” – majd pohárköszöntővel folytatták.
A beszélgetés azonban hamar komolyabb fordulatot vett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra kérdezett rá, milyen gondolatok fogalmazódnak meg a vendégekben a mai helyzet kapcsán. Bárdosi Sándor világosan fogalmazott:
A legfontosabb üzenet, hogy nem kell nekünk ez a háború. Egész Európának nem kell. Egyrészt drága, másrészt emberéletben is drága.
A miniszter ezután arra volt kíváncsi, vajon beszélnek-e erről a fiatalok egymás között – vagy csak az idősebb generáció foglalkozik vele. Schobert Norbi szerint nehéz helyzetben van a mai korosztály:
A mai generációt és a velem egyidőseket nem igazán érdekli ez a téma, nem igazán foglalkoznak vele.
A honvédelmi miniszter szerint a családi beszélgetések sokat segíthetnek abban, hogy a fiatalok jobban megértsék, milyen komoly következményei vannak a háborúknak.