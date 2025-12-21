A Facebookon közzétett, jó hangulatú videó elején a csípős halászlé volt a téma. Schobert Norbi meg is kérdezte a minisztertől, erősen vagy erős nélkül szereti-e az ételt. Szalay-Bobrovniczky nevetve válaszolt, hogy „mindent csípősen eszem, még a gesztenyepürét is Erős Pistával” – majd pohárköszöntővel folytatták.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: csak az Orbán.kormány tudja kint tartani Magyarországot a háborúból.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A beszélgetés azonban hamar komolyabb fordulatot vett. Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra kérdezett rá, milyen gondolatok fogalmazódnak meg a vendégekben a mai helyzet kapcsán. Bárdosi Sándor világosan fogalmazott:



A legfontosabb üzenet, hogy nem kell nekünk ez a háború. Egész Európának nem kell. Egyrészt drága, másrészt emberéletben is drága.

A miniszter ezután arra volt kíváncsi, vajon beszélnek-e erről a fiatalok egymás között – vagy csak az idősebb generáció foglalkozik vele. Schobert Norbi szerint nehéz helyzetben van a mai korosztály:

A mai generációt és a velem egyidőseket nem igazán érdekli ez a téma, nem igazán foglalkoznak vele.

A honvédelmi miniszter szerint a családi beszélgetések sokat segíthetnek abban, hogy a fiatalok jobban megértsék, milyen komoly következményei vannak a háborúknak.