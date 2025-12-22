Kifütyülték a német kancellárt Magdeburgban

A tavalyi magdeburgi terrortámadás – gázolás a karácsonyi vásárban, 5 halott, több száz sérült – évfordulóján tartott megemlékezésen Merz kancellárt kifütyülték.

Merz kancellárt kifütyülték a tavalyi magdeburgi terrortámadás évfordulóján tartott megemlékezésen (Fotó: Clemens Bilan/MTI/EPA)

A német kancellárnak azt kiabálták, hogy

Tűnj el innen! Szégyelld magad!”

„Kinek mit intézett a kormánya…” – kommentálta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében.