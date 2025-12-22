Kifütyülték a német kancellárt Magdeburgban

A tavalyi magdeburgi terrortámadás – gázolás a karácsonyi vásárban, 5 halott, több száz sérült – évfordulóján tartottak megemlékezést. Mutatjuk a részleteket!
A tavalyi magdeburgi terrortámadás – gázolás a karácsonyi vásárban, 5 halott, több száz sérült – évfordulóján tartott megemlékezésen Merz kancellárt kifütyülték.
A német kancellárnak azt kiabálták, hogy
Tűnj el innen! Szégyelld magad!”
„Kinek mit intézett a kormánya…” – kommentálta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében.
