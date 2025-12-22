Kifütyülték a német kancellárt Magdeburgban

Hírlevél
A tavalyi magdeburgi terrortámadás – gázolás a karácsonyi vásárban, 5 halott, több száz sérült – évfordulóján tartottak megemlékezést. Mutatjuk a részleteket!
Friedrich Merz, Németország, magdeburgi, illegális bevándorlás, karácsonyi vásár, Magdeburg, kifütyülés, Menczer Tamás, illegális migráció, terrortámadás

A tavalyi magdeburgi terrortámadás – gázolás a karácsonyi vásárban, 5 halott, több száz sérült – évfordulóján tartott megemlékezésen Merz kancellárt kifütyülték. 

Magdeburg, 2025. december 20. Friedrich Merz német kancellár beszél a magdeburgi karácsonyi vásáron elkövetett tömeges gázolás első évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen 2025. december 20-án. Hat ember életét vesztette és több mint 300-an megsebesültek a szabadtéri karácsonyi vásáron, amikor egy 2006-ban Németországban menedékjogot kapott szaúd-arábiai orvos autójával a tömegbe hajtott. Az elkövető elleni per 2025 novemberében kezdődött. MTI/EPA/Clemens Bilan
Merz kancellárt kifütyülték a tavalyi magdeburgi terrortámadás évfordulóján tartott megemlékezésen (Fotó: Clemens Bilan/MTI/EPA)

A német kancellárnak azt kiabálták, hogy 

Tűnj el innen! Szégyelld magad!”

„Kinek mit intézett a kormánya…” – kommentálta Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója a Facebook-bejegyzésében. 

Karácsony előtti hergelés: ki tud nagyobbat mondani arról, miért kellene belépnünk a háborúba

 

