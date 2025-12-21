A szeged-csanádi püspök nagyon fontos üzenetet fogalmazott meg

„Az egyház feladata ilyenkor nem az, hogy divathoz, ideológiákhoz igazodva saját üzenetét fogalmazza meg, hanem hogy azt az üzenetet közvetítse hitelesen, amely megfogalmazódott kétezer éve” – mondta el az adventtel kapcsolatban Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök a háborúellenes gyűlésen.

Kiss-Rigó László: Hűséggel, bátran képviseljük értékeinket

„A béke, ami ebben az üzenetben szerepel, az nem a fegyverropogás vége, hanem az a belső béke, amit egyedül az tud adni az embernek, akinek születésnapjára készülünk. Ha belső békével befogadva az üzenetet, őt és a tanítását ünnepeljük karácsonykor és közben szolidárisak vagyunk a háborúk áldozataival, minden emberi nyomorúsággal, akkor

ez nem nyomasztja, hanem talán nemesíti az ünneplésünket.”

– hívta fel a figyelmet a püspök advent negyedik vasárnapja előtt.

Kiss-Rigó László: Az egyháznak ez nem dolga, hanem kötelessége

Az egyháznak nem dolga, hanem kötelessége megszólalni fontos világnézeti kérdésekben.

Hűséggel, bátran képviseljük értékeinket”

– hangsúlyozta a püspök annak kapcsán, hogy ne tántorítson el senkit az, ha bomlott agyú ideológiák képviselői próbálják megbélyegezni világnézete, vallása miatt, egyfajta szellemi diktatúrát megvalósítva.

A Jóistent se felejtsük ki a számításból!

A feladatunk az, hogy a belső békét kell erősíteni magunkban. Küzdelmek, háborúk mindig voltak és lesznek is, de

reméljük, hogy ez alkalommal a józan ész, a keresztény értékrend képviselői jutnak győzelemre.

– tette hozzá.