Kiszelly Zoltán: Hűen tükrözi a magyar közvélemény hangulatát a friss amerikai mérés

Kiszelly Zoltán rámutatott: ez az egyik legpontosabb amerikai közvélemény-kutató cég. Véleménye szerint ezt az is mutatja, hogy amikor tavaly ősszel a mostanihoz hasonló helyzet volt Amerikában – amikor az elnökválasztás során a billegő államokban a globalista oldalhoz húzó közvélemény-kutatók fej-fej melletti versenyt mutattak Donald Trump és Kamala Harris között –, akkor a McLaughlin & Associates rákérdezett a háttérváltozókra. Ezek segítségével a McLaughlin meg tudta állapítani, hogy valójában Trump vezetett – fejtette ki az Origónak Kiszelly Zoltán.
Külföldről gyakran jobban látni a trendeket
„Amerikai kutatóintézetként a McLaughlin & Associates egyrészt nem annyira elfogult, másrészt van egy olyan rutinjuk a háttérváltozók kapcsán, amelyeknek köszönhetően jobban látják a trendeket.
Hogyha megkérdezték, hogy jövőre ki lesz kormányon, akkor már az ő kutatásában szeptemberben is a többség a Fideszt és Orbán Viktort várta győztesnek, és azóta már az ellenzékhez köthető intézetek is azt mondják, hogy a többség már Orbán Viktort gondolja győztesnek”
– mondta a politikai elemzési igazgató. Kiemelte, hogy egy külföldön működő kutatócég képes korábban felfedezni a politikai trendeket és képes lehet áttörni a napi politikai játszmák falait, így egy valósabb képet fest a közvélemény hangulatáról.
Kiszelly Zoltán hozzátette, hogy
a McLaughlin & Associates teljes mértékben a piacról él, különösen fontos számára a reputációja, ily módon pedig külső szereplők nem befolyásolhatók a kutatási eredményeit.
Mint ismert, az Index megbízásából a McLaughlin által készített és hétfőn közzétett, ezerfős közvélemény-kutatás szerint
tovább erősödött Orbán Viktor pozíciója: ha most vasárnap tartanák a választást, a Fidesz 44 százalékot kapna, és a válaszadók többsége 2026 után is őt látja a legesélyesebb miniszterelnöknek.
A Tisza Párt megítélését ugyanakkor látványosan rontja a két hete nyilvánosságra került baloldali megszorítócsomag: a választók 62 százaléka hitelesnek tartja a dokumentumot, az emberek túlnyomó része pedig elutasítja az abban szereplő szinte összes megszorítási javaslatot.