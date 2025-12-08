Kiszelly Zoltán: Hűen tükrözi a magyar közvélemény hangulatát a friss amerikai mérés

Kiszelly Zoltán rámutatott: ez az egyik legpontosabb amerikai közvélemény-kutató cég. Véleménye szerint ezt az is mutatja, hogy amikor tavaly ősszel a mostanihoz hasonló helyzet volt Amerikában – amikor az elnökválasztás során a billegő államokban a globalista oldalhoz húzó közvélemény-kutatók fej-fej melletti versenyt mutattak Donald Trump és Kamala Harris között –, akkor a McLaughlin & Associates rákérdezett a háttérváltozókra. Ezek segítségével a McLaughlin meg tudta állapítani, hogy valójában Trump vezetett – fejtette ki az Origónak Kiszelly Zoltán.

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója (Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap)

Külföldről gyakran jobban látni a trendeket

„Amerikai kutatóintézetként a McLaughlin & Associates egyrészt nem annyira elfogult, másrészt van egy olyan rutinjuk a háttérváltozók kapcsán, amelyeknek köszönhetően jobban látják a trendeket.

Hogyha megkérdezték, hogy jövőre ki lesz kormányon, akkor már az ő kutatásában szeptemberben is a többség a Fideszt és Orbán Viktort várta győztesnek, és azóta már az ellenzékhez köthető intézetek is azt mondják, hogy a többség már Orbán Viktort gondolja győztesnek”

– mondta a politikai elemzési igazgató. Kiemelte, hogy egy külföldön működő kutatócég képes korábban felfedezni a politikai trendeket és képes lehet áttörni a napi politikai játszmák falait, így egy valósabb képet fest a közvélemény hangulatáról.