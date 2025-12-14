Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lövöldözés Bondi Beachen: sok halott, rendőrök is megsérültek

Olvasta már?

Terrortámadást terveztek migránsok egy bajor karácsonyi vásár ellen

Kocsis Máté

Kocsis Máté: 2026 dönt a háborúról és a békéről

19 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen a Fidesz frakcióvezetője élesen fogalmazott a 2026-os választások tétjéről. Kocsis Máté szerint ez az utolsó alkalom, amikor a magyarok világosan állást foglalhatnak a háború és a béke kérdésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátéHáborúellenes GyűlésMohácsbéke

Kocsis Máté beszédében arra figyelmeztetett, hogy a következő országgyűlési választás messze túlmutat a megszokott politikai vitákon. 

Kocsis Máté
Kocsis Máté komoly figyelmeztetést küldött a magyaroknak (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)

A 2026-os választás az utolsó lehetőség arra, hogy a magyarok elmondják a véleményüket a háború és béke kérdésében. Ez nem politikai szlogen, ez a rögvalóság.”

 – fogalmazott a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen.

Kocsis Máté stand-up előadókhoz méltó módon tette helyre a brüsszeli tiszás tagozatot

Nem kampány, hanem sorskérdés

A Fidesz frakcióvezetője szerint a háborús eszkalációval szemben egyre nagyobb a nyomás Európában, ezért a magyar álláspont megerősítése létkérdés. Kocsis Máté hangsúlyozta: a béke melletti kiállás nem ideológiai vita, hanem a magyar emberek biztonságáról, jövőjéről és életéről szóló döntés. A mohácsi rendezvény üzenete világos volt: a magyaroknak joguk van nemet mondani a háborúra, és ezt a jogot 2026-ban gyakorolhatják.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!