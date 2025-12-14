Kocsis Máté: 2026 dönt a háborúról és a békéről

Nem kampány, hanem sorskérdés

A Fidesz frakcióvezetője szerint a háborús eszkalációval szemben egyre nagyobb a nyomás Európában, ezért a magyar álláspont megerősítése létkérdés. Kocsis Máté hangsúlyozta: a béke melletti kiállás nem ideológiai vita, hanem a magyar emberek biztonságáról, jövőjéről és életéről szóló döntés. A mohácsi rendezvény üzenete világos volt: a magyaroknak joguk van nemet mondani a háborúra, és ezt a jogot 2026-ban gyakorolhatják.