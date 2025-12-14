Kocsis Máté: 2026 dönt a háborúról és a békéről

Kocsis Máté beszédében arra figyelmeztetett, hogy a következő országgyűlési választás messze túlmutat a megszokott politikai vitákon.
A 2026-os választás az utolsó lehetőség arra, hogy a magyarok elmondják a véleményüket a háború és béke kérdésében. Ez nem politikai szlogen, ez a rögvalóság.”
– fogalmazott a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen.
Nem kampány, hanem sorskérdés
A Fidesz frakcióvezetője szerint a háborús eszkalációval szemben egyre nagyobb a nyomás Európában, ezért a magyar álláspont megerősítése létkérdés. Kocsis Máté hangsúlyozta: a béke melletti kiállás nem ideológiai vita, hanem a magyar emberek biztonságáról, jövőjéről és életéről szóló döntés. A mohácsi rendezvény üzenete világos volt: a magyaroknak joguk van nemet mondani a háborúra, és ezt a jogot 2026-ban gyakorolhatják.