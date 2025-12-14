Kocsis Máté: A választások tétje a háborúba való belesodródás

A választások tétje a háborúba való belesodródás és a háború finanszírozása – mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson.
Kocsis Máté kiemelte:
a NATO főtitkára már arról beszél, hogy fel kell készülnünk a további eszkalációra, egy akkora háborúra, amit a nagyszüleink, dédszüleink vívtak. Egy konfliktusra, ami minden otthonba, minden munkahelyre eljut, amiben pusztítás, tömeges mozgósítás és milliók kitelepítése lehetséges. A 2026-os választás az utolsó lehetőség a magyarok számára, hogy elmondják a véleményüket a háború és béke kérdésében, mert Európa 2030-as céldátummal háborúra készül – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.
A Tisza Párt eközben 1300 milliárdos elvonásról beszél, ami megegyezik azzal az összeggel, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól kért Ukrajna támogatására. De Magyarország maga akar dönteni arról, hogy finanszíroz-e egy háborút – tette hozzá.
Meg kell védeni az elmúlt 15 év polgári kormányzásának eredményeit. Akkor jár jól mindenki, ha mi kormányzunk – hangoztatta Kocsis Máté. Hozzátette: semmi szükség a 2010 előtti világ bukott mozgalmára, arra a hálózatra, amely tönkretette az országot. Ugyanazok az emberek, akiket egyszer 2010-ben már alig tudtunk levakarni magunkról. Ugyanazt a programot akarják ránk erőltetni, és most már az is megvan, mire költenék az elvett pénzt. A 2026-os választás erről szól. Minden mást, amit az ellenfelünk terelésre használ, figyelmen kívül kell hagyni – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről azt mondta, szeretne Orbán Viktor lenni, de nem csak a képességei hiányoznak, ott van mögötte az egész 2010 előtti világ – Kéri László, Lengyel László, Bokros Lajos –, és úgy nehéz. Eltűnt a Gyurcsány, jött a Bokros. Metamorfózis. Kommunista nem vész el, csak átalakul. És hogy, hogy nem, akkor kerülnek elő, akkor aktiválják magukat, amikor éppen programvita van – jegyezte meg Kocsis Máté.
A fideszes politikus felidézte:
Bokros Lajos azt mondta, hogy az adórendszert megterhelik a kedvezmények és a mentességek. Bokros Lajos szerint „a leggonoszabb változás a 3 gyerekes anyák élethosszig tartó szja-mentessége. (...) A 14. havi nyugdíj őrültség és parasztvakítás; semmi oka nincs a 13. havi nyugdíjnak sem, mert senki nem fizetett 13. havi nyugdíjjárulékot” – mondta.
Na, ez az a világ, amit 2010-ben közösen, Orbán Viktorral az élen leváltottunk, és most újra itt vannak a nyakunkon – jegyezte meg Kocsis Máté. Hozzátette, hogy
a Tisza Párt alelnöke szerint Bokros Lajos volt az, aki megmentette Magyarországot a fizetésképtelenségtől. Mi másképp emlékszünk erre. Bokros Lajos volt az, aki tönkretette Magyarországot, és azon belül is legfőképpen az embereket, mert akkor is az emberekkel fizettették meg a rossz politikájuk árát!
– mondta Kocsis Máté.
Brüsszelben van egy úgynevezett országspecifikus ajánlás. Ebben többek között szerepel a többkulcsos adó, ami benne van a Tisza Párt programjában is. Továbbá Brüsszel szerint szükség van vagyonadóra, és ugyanakkor a bankok és multik adójának csökkentésére, valamint a rezsicsökkentés megszüntetésére. Ezek is szerepelnek a Tisza Párt programjában – sorolta a kormánypárti politikus. Amikor pedig mindez kiszivárog, akkor Magyar Péter azt mondja, hogy „mindez a mesterséges intelligencia műve”. A Tisza Párt nem mondja el mit akar csinálni, mert akkor megbukna, és ez sajnos a Tisza Párt szavazóit egyáltalán nem zavarja – fűzte hozzá Kocsis Máté.