Kocsis Máté: A választások tétje a háborúba való belesodródás

A választások tétje a háborúba való belesodródás és a háború finanszírozása – mondta a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Mohácson.

Kocsis Máté (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Kocsis Máté kiemelte:

a NATO főtitkára már arról beszél, hogy fel kell készülnünk a további eszkalációra, egy akkora háborúra, amit a nagyszüleink, dédszüleink vívtak. Egy konfliktusra, ami minden otthonba, minden munkahelyre eljut, amiben pusztítás, tömeges mozgósítás és milliók kitelepítése lehetséges. A 2026-os választás az utolsó lehetőség a magyarok számára, hogy elmondják a véleményüket a háború és béke kérdésében, mert Európa 2030-as céldátummal háborúra készül – figyelmeztetett a kormánypárti politikus.

A Tisza Párt eközben 1300 milliárdos elvonásról beszél, ami megegyezik azzal az összeggel, amit Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól kért Ukrajna támogatására. De Magyarország maga akar dönteni arról, hogy finanszíroz-e egy háborút – tette hozzá.

Meg kell védeni az elmúlt 15 év polgári kormányzásának eredményeit. Akkor jár jól mindenki, ha mi kormányzunk – hangoztatta Kocsis Máté. Hozzátette: semmi szükség a 2010 előtti világ bukott mozgalmára, arra a hálózatra, amely tönkretette az országot. Ugyanazok az emberek, akiket egyszer 2010-ben már alig tudtunk levakarni magunkról. Ugyanazt a programot akarják ránk erőltetni, és most már az is megvan, mire költenék az elvett pénzt. A 2026-os választás erről szól. Minden mást, amit az ellenfelünk terelésre használ, figyelmen kívül kell hagyni – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője Magyar Péterről, a Tisza Párt elnökéről azt mondta, szeretne Orbán Viktor lenni, de nem csak a képességei hiányoznak, ott van mögötte az egész 2010 előtti világ – Kéri László, Lengyel László, Bokros Lajos –, és úgy nehéz. Eltűnt a Gyurcsány, jött a Bokros. Metamorfózis. Kommunista nem vész el, csak átalakul. És hogy, hogy nem, akkor kerülnek elő, akkor aktiválják magukat, amikor éppen programvita van – jegyezte meg Kocsis Máté.