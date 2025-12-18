Kocsis Máté: A kutyát nem érdekli Brüsszelben hogy Magyar Péter mit gondol

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet az Igazság órája csütörtöki, évadzáró adására. Kocsis Máté és a műsorvezető Németh Balázs közösen leplezik le az álhíreket.

Kocsis Máté az Igazság órájában

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Kocsis Máté: Életében először mondott igazat Magyar Péter

A Zebra DPK alapítója szerdán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter életében először mondott igazat, ahogyan fogalmazott:

„Sokan mondják, hogy csak kevés embert ismernek, és nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött.

Kocsis Máté szerint ez kész szerencse, mert elég felidézni, milyenek azok, akiket viszont ismerünk:

Agyhalottak, Soros-ügynökök, árulók”

– utalt a Tisza Párt vezérének sajátjait minősítő szavaira Kocsis.

Sorsdöntő EU-csúcs

A brüsszeli EU-csúcsról szólva Kocsis Máté közölte, egyelőre elhárult a veszély attól, hogy a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának következményeivel nézzünk szembe.

A politikus sorsdöntő EU-csúcsnak nevezte a mostani találkozót, úgy látja,

trükközés megy az ügyben, nem gondolja, hogy elengedték a brüsszeli bürökraták azt, hogy a befagyasztott orosz vagyonra rátegyék a kezüket, csak a módszeren gondolkoznak.

Az energiakérdésekre kitérve hangsúlyozta, megy az energia őrület, Európa nem fogja tudni fenntartani versenykésességét az olcsó energia nélkül.

A Tisza Párt hallgat az ügyben, hangzott el, Kocsis szerint teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit mond, ahogyan fogalmazott:

A kutyát nem érdekli Brüsszelben, hogy Magyar Péter mit gondol”.

Az a lényeg, hogy vele a saját pártcsaládja mit szavaztat meg, Weber utasításai mentén szolgalelkűen megteszi, amit mondanak neki.

A britek és a franciák is háborús pszichózisban

A háborús előkészületekről szólva Kocsis elmondta, egy nagy ország vezérkari főnöke szavait nem szabad nem komolyan venni, olyanfajta kockázatvállalás van benne, amit nem szabad felvállalni.

Birodalmi magatartás, ahogyan a nagy országok vezetői egyszerűen csak közlik a kisebb országokkal, hogy mi történjen.

Életveszélyes játék, hogy fiaink és lányink nevében valakik háborús nyilatkozatot tegyenek nyugatról"

– hangsúlyozta Kocsis.