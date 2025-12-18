Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Vigyázat!

Borzalmas új átverés terjed! Az összes pénzét elvehetik a csalók

kocsis máté

Kocsis Máté: A kutyát nem érdekli Brüsszelben hogy Magyar Péter mit gondol

35 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Igazság órája évadzáró műsorának vendége a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté és Németh Balázs műsorvezető leleplezik az álhíreket, feltehetően egy zebra is előkerül. Egy műsor azoknak, akik az igazságot keresik. Cikkünk frissül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kocsis mátéigazság órájanémeth balázs

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet az Igazság órája csütörtöki, évadzáró adására. Kocsis Máté és a műsorvezető Németh Balázs közösen leplezik le az álhíreket.

KocsisMáté, Kocsis Máté
Kocsis Máté az Igazság órájában 
Fotó: Facebook/Kocsis Máté 

Kocsis Máté: Életében először mondott igazat Magyar Péter

A Zebra DPK alapítója szerdán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter életében először mondott igazat, ahogyan fogalmazott:

„Sokan mondják, hogy csak kevés embert ismernek, és nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött.

Kocsis Máté szerint ez kész szerencse, mert elég felidézni, milyenek azok, akiket viszont ismerünk:

Agyhalottak, Soros-ügynökök, árulók”

– utalt a Tisza Párt vezérének sajátjait minősítő szavaira Kocsis.

Sorsdöntő EU-csúcs

A brüsszeli EU-csúcsról szólva Kocsis Máté közölte, egyelőre elhárult a veszély attól, hogy a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának következményeivel nézzünk szembe.

A politikus sorsdöntő EU-csúcsnak nevezte a mostani találkozót, úgy látja,

trükközés megy az ügyben, nem gondolja, hogy elengedték a brüsszeli bürökraták azt, hogy a befagyasztott orosz vagyonra rátegyék a kezüket, csak a módszeren gondolkoznak.

Az energiakérdésekre kitérve hangsúlyozta, megy az energia őrület, Európa nem fogja tudni fenntartani versenykésességét az olcsó energia nélkül.

A Tisza Párt hallgat az ügyben, hangzott el, Kocsis szerint teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit mond, ahogyan fogalmazott:

A kutyát nem érdekli Brüsszelben, hogy Magyar Péter mit gondol”.

Az a lényeg, hogy vele a saját pártcsaládja mit szavaztat meg, Weber utasításai mentén szolgalelkűen megteszi, amit mondanak neki.

A britek és a franciák is háborús pszichózisban

A háborús előkészületekről szólva Kocsis elmondta, egy nagy ország vezérkari főnöke szavait nem szabad nem komolyan venni, olyanfajta kockázatvállalás van benne, amit nem szabad felvállalni.

Birodalmi magatartás, ahogyan a nagy országok vezetői egyszerűen csak közlik a kisebb országokkal, hogy mi történjen.

Életveszélyes játék, hogy fiaink és lányink nevében valakik háborús nyilatkozatot tegyenek nyugatról"

– hangsúlyozta Kocsis.

Kocsis Máté ekkor dobta le a láncot

A Fidesz frakcióvezetője akkor dobta el a láncot, amikor azzal jött a cselédmédia, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint – mondta el a politikus arra utalva, hogy most egy olyan „kutatás” jelent meg, ami szerint, ha Magyar Péter lenne a kormányfő, akkor még a gyermekvállalási kedv is megnőne.

Szekunder szégyent érez az ember, ha ilyet olvas”

– tette hozzá.

Cikkünk frissül…

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!