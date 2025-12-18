Kocsis Máté: A kutyát nem érdekli Brüsszelben hogy Magyar Péter mit gondol

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben hívta fel a figyelmet az Igazság órája csütörtöki, évadzáró adására. Kocsis Máté és a műsorvezető Németh Balázs közösen leplezik le az álhíreket.
Kocsis Máté: Életében először mondott igazat Magyar Péter
A Zebra DPK alapítója szerdán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péter életében először mondott igazat, ahogyan fogalmazott:
„Sokan mondják, hogy csak kevés embert ismernek, és nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött.
Kocsis Máté szerint ez kész szerencse, mert elég felidézni, milyenek azok, akiket viszont ismerünk:
Agyhalottak, Soros-ügynökök, árulók”
– utalt a Tisza Párt vezérének sajátjait minősítő szavaira Kocsis.
Sorsdöntő EU-csúcs
A brüsszeli EU-csúcsról szólva Kocsis Máté közölte, egyelőre elhárult a veszély attól, hogy a befagyasztott orosz vagyon elkobzásának következményeivel nézzünk szembe.
A politikus sorsdöntő EU-csúcsnak nevezte a mostani találkozót, úgy látja,
trükközés megy az ügyben, nem gondolja, hogy elengedték a brüsszeli bürökraták azt, hogy a befagyasztott orosz vagyonra rátegyék a kezüket, csak a módszeren gondolkoznak.
Az energiakérdésekre kitérve hangsúlyozta, megy az energia őrület, Európa nem fogja tudni fenntartani versenykésességét az olcsó energia nélkül.
A Tisza Párt hallgat az ügyben, hangzott el, Kocsis szerint teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit mond, ahogyan fogalmazott:
A kutyát nem érdekli Brüsszelben, hogy Magyar Péter mit gondol”.
Az a lényeg, hogy vele a saját pártcsaládja mit szavaztat meg, Weber utasításai mentén szolgalelkűen megteszi, amit mondanak neki.
A britek és a franciák is háborús pszichózisban
A háborús előkészületekről szólva Kocsis elmondta, egy nagy ország vezérkari főnöke szavait nem szabad nem komolyan venni, olyanfajta kockázatvállalás van benne, amit nem szabad felvállalni.
Birodalmi magatartás, ahogyan a nagy országok vezetői egyszerűen csak közlik a kisebb országokkal, hogy mi történjen.
Életveszélyes játék, hogy fiaink és lányink nevében valakik háborús nyilatkozatot tegyenek nyugatról"
– hangsúlyozta Kocsis.
Kocsis Máté ekkor dobta le a láncot
A Fidesz frakcióvezetője akkor dobta el a láncot, amikor azzal jött a cselédmédia, hogy Magyar Péter miatt erősödik a forint – mondta el a politikus arra utalva, hogy most egy olyan „kutatás” jelent meg, ami szerint, ha Magyar Péter lenne a kormányfő, akkor még a gyermekvállalási kedv is megnőne.
Szekunder szégyent érez az ember, ha ilyet olvas”
– tette hozzá.
Cikkünk frissül…