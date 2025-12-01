Kocsis Máté bemutatja a Tisza „nem létező” dokumentumát

Kocsis Máté a legújabb bejegyzésében azt írta, hogy előkerült az a dokumentum, amelyet szerinte a Tisza Párt korábban letagadott. Úgy fogalmazott: „A kis hazudós simán letagadta a Tisza megszorítócsomagját”, hozzátéve, hogy a párt vezetői korábban a nyilvánosság előtt tagadták a megszorítási terveket.

Kocsis Máté lerántotta a leplet

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

Az iratköteg „súlyos elvonásokat” tartalmaz, és szerinte egyértelműen bizonyítja, hogy a Tisza Párt ilyen csomagon dolgozott.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt letagadta a csomagot

A Fidesz-frakció vezetője azt írta, hogy a Tisza vezetői „minden kínos helyzetben lévő emberüket letagadják”, és szerinte most ugyanez történik a megszorítási tervek ügyében is. A posztban úgy fogalmazott: „Jó kis tüzelő lesz belőle 132 nap múlva!”.