Kocsis Máté: Brüsszel óriási erőforrásokat fog mozgósítani a magyarok ellen

Tegnap, 10:04
A Fidesz frakcióvezetője azt nyilatkozta, hogy a Tisza Párt nem önálló politikai erő, hanem egy Brüsszelből finanszírozott projekt, amelyben Magyar Péter csupán „egy felhasznált báb”. Kocsis Máté úgy véli, a jövő évi választások igazi tétje az, hogy a magyarok vagy a nyugati politikai elit dönt-e Magyarország sorsáról.
Kocsis MátéBrüsszelTisza PártVálasztásokMagyar Péter

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt mögött álló médiahálózatot ugyanúgy külföldről finanszírozzák, mint korábban a „guruló dollárok” ügyében a baloldalt. A frakcióvezető felidézte, hogy Márki-Zay Péter hozta be ipari méretekben a külföldi pénzeket a magyar politikába, és amikor az amerikai irány megváltozott, a támogatások Brüsszel felé tolódtak át. Emlékeztetett továbbá: 

Kocsis Máté
Kocsis Máté felhívta a figyelmet arra, hogy Magyar Péter csupán egy báb a brüsszeli elit kezében (Fotó: Attila Kisbenedek/AFP) 

Nem Magyar Péterrel állunk vitában, hanem a gazdáival.”

„A választás tétje: legyőz-e minket a brüsszeli elit?”

Kocsis úgy látja, a következő év döntő kérdése az lesz, hogy a nyugati politikai elit – sok pénzzel, médiabefolyással és nyomásgyakorlással – képes-e legyőzni a nemzeti oldalt. Ursula von der Leyen, Manfred Weber és „hasonszőrűek” szerinte nyíltan formálják a magyar belpolitikai viszonyokat. 

Ez a jövő évi választások egyik fontos kérdése

– zárta bejegyzését a politikus.

