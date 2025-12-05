Kocsis Máté: Brüsszel óriási erőforrásokat fog mozgósítani a magyarok ellen

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt mögött álló médiahálózatot ugyanúgy külföldről finanszírozzák, mint korábban a „guruló dollárok” ügyében a baloldalt. A frakcióvezető felidézte, hogy Márki-Zay Péter hozta be ipari méretekben a külföldi pénzeket a magyar politikába, és amikor az amerikai irány megváltozott, a támogatások Brüsszel felé tolódtak át. Emlékeztetett továbbá:
Nem Magyar Péterrel állunk vitában, hanem a gazdáival.”
„A választás tétje: legyőz-e minket a brüsszeli elit?”
Kocsis úgy látja, a következő év döntő kérdése az lesz, hogy a nyugati politikai elit – sok pénzzel, médiabefolyással és nyomásgyakorlással – képes-e legyőzni a nemzeti oldalt. Ursula von der Leyen, Manfred Weber és „hasonszőrűek” szerinte nyíltan formálják a magyar belpolitikai viszonyokat.
Ez a jövő évi választások egyik fontos kérdése
– zárta bejegyzését a politikus.