Kocsis Máté: Brüsszel óriási erőforrásokat fog mozgósítani a magyarok ellen

„A választás tétje: legyőz-e minket a brüsszeli elit?”

Kocsis úgy látja, a következő év döntő kérdése az lesz, hogy a nyugati politikai elit – sok pénzzel, médiabefolyással és nyomásgyakorlással – képes-e legyőzni a nemzeti oldalt. Ursula von der Leyen, Manfred Weber és „hasonszőrűek” szerinte nyíltan formálják a magyar belpolitikai viszonyokat.

Ez a jövő évi választások egyik fontos kérdése

– zárta bejegyzését a politikus.