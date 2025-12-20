Hírlevél
Kocsis Máté elmondta, hogy milyen karácsonyi ajándékot adna Magyar Péternek

Van egy nagyon jó könyv, egy amerikai szerző könyve, nem fog eszembe jutni a címe, de arról szól, hogy hogyan szokott le valaki a beteges hazudozásról. Ezt adnám a Tisza Párt vezérének – mondta Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője.
Ha mondani kellene egy ellenzéki politikust, hogy kit ültetne le a karácsonyi asztalnál, akkor ki lenne az, és miért pont ő? – kérdezték Kocsis Mátétól.

Kocsis Máté

A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője ezt válaszolta: 

Senkit. A karácsonyt azt a családdal töltjük. 

Arra a kérdésre, hogy ha karácsonyi ajándékot kellene Magyar Péternek adnia, akkor mit venne neki ajándékba? Kocsis Máté ezt válaszolta: 

Van egy nagyon jó könyv, egy amerikai szerző könyve, nem fog eszembe jutni a címe, de arról szól, hogy hogyan szokott le valaki a beteges hazudozásról. Ezt adnám a Tisza Párt vezérének.

Arra a kérdésre, hogy ha a karácsonyfa alatt egyetlen napnyi politikamentes nap lenne, akkor azt mivel töltené, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője ezt válaszolta:

Hát a gyerekekkel. Nemcsak a politikamentes napokat, de a politikamentes perceket is velük szoktam tölteni. Nem kell ehhez nap, én már annak is örülök, de most a karácsony azért erre jó terepet ad.

