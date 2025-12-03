Megint baj van a Tisza-házban – most azok ellen mennek, akik kimondták az igazat

Kocsis Máté a közösségi oldalán a Tisza Párt körül egyre szaporodó botrányokkal összefüggésben egy egészen új jelenségre hívja fel a figyelmet.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt nem híve a nyíltságnak és az átláthatóságnak. Kocsis Máté szerint abszurd az, hogy miközben Magyar Péterék 600 oldalas megszorítócsomagot írtak, most azokat próbálják elhallgattatni, akik szóvá tették a kiszivárgott tervet. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté: Nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Inkább leírták 600 oldalon

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Magyar Péter vezette párt ahelyett, hogy válaszolna a közvélemény jogos kérdéseire a kiszivárgott 600 oldalas gazdasági programjáról, inkább jogi eszközökkel próbálja elhallgattatni a kritikus hangokat.

Feljelentésekkel akarják elhallgattatni azokat, akik beszámoltak Magyar Péterék adóemelési terveiről. Foltos lett újra a tiszás nadrág”

- írta a fideszes politikus.

Kocsis Máté ugyanakkor felidézte a tagadás abszurditását, annak fényében, hogy a Tisza Párt alelnöke korábban ő maga beszélt arról, hogy a párt progresszív, többkulcsos adórendszert vezetne be.

Pedig Tarr Zoltán milyen büszke volt erre a programra”

- jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője, hogy aztán azzal folytassa, a Tisza programjának a megtagadása egyáltalán nem új jelenség Magyar Péterék pártjában. Tarr Zoltán például egy korábbi, etyeki beszédében nyíltan beszélt arról, hogy:

Nem lehet mindent elmondani, mert akkor megbuknánk”.

Kocsis Máté a Tisza-csomag körül kialakult abszurd helyzettel kapcsolatban ironikusan megjegyezte:

Nem fognak mindent elmondani, mert akkor megbuknak. Inkább leírták 600 oldalon.”

A Fidesz frakcióvezetője szerint a Tisza Párt kommunikációja mostanra teljesen összeomlott: miközben a párt vezetői a transzparenciáról és tisztaságról beszélnek, a valóságban hallgatás, tagadás és feljelentés jellemzi a működésüket.

Ha baj van, mindig úgy csinálnak, mint aki ott se volt”

- zárta posztját Kocsis Máté arra utalva, hogy a Tisza politikusai sorra próbálják letagadni korábbi kijelentéseiket.