Kocsis Máté: Háborús pszichózis uralja Európát

Olyan háborús pszichózis van Európában, amire tényleg 80 éve nem volt példa, és most tulajdonképpen arra akarnak bennünket rávenni, nem csak bennünket, az összes tagállamot, amit ők egyébként koszos kis provinciáknak gondolnak, semmi másnak, hogy adjunk pénzt mindarra a háborús készülődésre, amit egyébként mi nem akarunk – fogalmazott Facebook-videójában Kocsis Máté.

Fotó: Facebook/Kocsis Máté

A Fidesz frakcióvezetője kifejtette, mi ezt nem akarjuk.

Mi szeretnénk egy nyugodt, biztonságos jóléti világot, ahol az ország pénzét nem egy másik ország háborús helyzetére kell költenünk, vagy bármijére, hanem a saját családjainkra, a saját fiataljainkra, a saját vállalkozóinkra

– jelentette ki. A frakcióvezető szerint a 2026-os választás lesz az utolsó olyan választás Magyarországon, ahol erről lehet dönteni.