Karácsonykor mindenkinek van legalább egy kívánsága. Így van ezzel a Fidesz frakcióvezetője is, Kocsis Máté elárulta, mi az ő személyes kívánsága.

Mit szeretne Kocsis Máté?

Arra, hogy Magyarország számára mi az, amit a legjobb szívvel kívánhatnék, az az, hogy a következő év, amely előttünk áll, az úgy alakuljon mindenkinek a magánéleti, személyes és életbeli sikerein túl, hogy az ország is egy nyugodt és kiszámítható, stabil politikai pályát és társadalmi fejlődést tudjon bejárni. Én a legjobb szívvel, amit kívánhatok a honfitársaimnak, az az, hogy egy megfontolt, bölcs, higgadt döntéssel, de maradjunk inkább azon a szuverenista háborúellenes nemzeti politikán, amit most képviselünk!

– fejtette ki a politikus.

Kritikus időszak előtt áll Magyarország, komoly figyelmeztetést adott ki Kocsis Máté

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, az ukrán uniós csatlakozás gyorsításáért folytatott küzdelem részeként Ukrajnának elemi érdeke, hogy megszűnjön a magyar kormány ellenállása. Kocsis Máté szerint az ukrán titkosszolgálatok ennek megfelelően aktívan próbálnak beavatkozni a magyar belpolitikába, ezért a fideszes politikus arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarországon a következő hónapokban különösen fontos lesz a hírek kritikus értékelése.



