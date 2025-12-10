Kocsis Máté: Kiöntött a hazugság a Tiszából – avagy a Tisza-csomag szappanoperája

Kocsis Máté a „Kiöntött a hazugság a Tiszából!” című videós Facebook bejegyzésében ironikusan, de tűpontos logikával vette végig a Tisza Pártnak az arról szóló kommunikációs bravúrját, hogy hogyan lehet egyszerre tagadni, elismerni, visszavonni és magyarázni is ugyanazt a dolgot, egyetlen hét leforgása alatt.
Kocsis Máté szerint „a hazugság folyama” az mostanra a Tiszát már teljesen elárasztotta
Kocsis Máté videós bejegyzésében egymást követik az egymásnak teljesen ellentmondó idézetek a Tisza megszorítócsomagja kapcsán:
Magyar Péter:
Nálunk nem szivárognak és nem szivárogtatnak ki dolgokat.”
Hír TV:
Továbbra is teljes tagadásban van a Tisza.”
Magyar Péter:
Mindent vállalunk nyilvánosan.”
HírTv:
Most az ismert baloldali közgazdász, Felcsuti Péter közölte Facebook-oldalán, hogy nem vett részt a Tisza Párt semmilyen adó vagy más témájú anyagának megírásában, miközben a dokumentumon szereplő aláírások egyike éppen hozzátartozhat.”
Magyar Péter:
Hiszünk az átláthatóságban és az őszinteségben."
Felcsuti Péter:
Láttuk, hogy a Tisza Párt nagyon-nagyon bátortalan adómódosítási programja valahogy napvilágra került, vagy valahogy kitudódott. Abban a pillanatban a Tisza Párt már vissza is vonta.”
Vagyis: nincs Tisza-csomag, de az valahogy mégis kiszivárgott, és amit senki sem írt meg, azt a párt már vissza is vonta.