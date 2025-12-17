Kocsis Máté: Életében először mondott igazat Magyar Péter

A Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy továbbra is sokan nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött. Kocsis Máté szerint ez kész szerencse.
Sokan mondják, hogy csak kevés embert ismernek, és nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött. Kocsis Máté szerint ez kész szerencse, mert elég felidézni, milyenek azok, akiket viszont ismerünk.
„Agyhalottak, Soros-ügynökök, árulók”
Magyar Péter tavaly az általa ismert körre azt mondta, hogy „agyhalottak”, amivel Kocsis Máté megfogalmazása szerint életében először talán igazat mondott. A bejegyzés arra is emlékeztet: ezek az emberek korábban már voltak „büdösek”, „Soros-ügynökök” és „árulók” is.
Ennyit Magyar Péterről!”
– zárta gondolatait Kocsis Máté.
