Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkijnek annyi, kihirdethetik Oroszország győzelmét

Videó

Egymás haját tépték a képviselők – elszabadult a pokol a parlamentben

Kocsis Máté

Kocsis Máté: Életében először mondott igazat Magyar Péter

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben reagált arra, hogy továbbra is sokan nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött. Kocsis Máté szerint ez kész szerencse.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis MátésorosistaárulóMagyar Péter

Sokan mondják, hogy csak kevés embert ismernek, és nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött. Kocsis Máté szerint ez kész szerencse, mert elég felidézni, milyenek azok, akiket viszont ismerünk.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint kész szerencse, hogy sokan nem tudják, kik állnak Magyar Péter mögött (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)
Hogy nem szakad rá az ég?! – Kocsis Máté kifakadt

„Agyhalottak, Soros-ügynökök, árulók”

Magyar Péter tavaly az általa ismert körre azt mondta, hogy „agyhalottak”, amivel Kocsis Máté megfogalmazása szerint életében először talán igazat mondott. A bejegyzés arra is emlékeztet: ezek az emberek korábban már voltak „büdösek”, „Soros-ügynökök” és „árulók” is. 

Ennyit Magyar Péterről!”

 – zárta gondolatait Kocsis Máté.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!