Kocsis Máté: Életében először mondott igazat Magyar Péter

„Agyhalottak, Soros-ügynökök, árulók”

Magyar Péter tavaly az általa ismert körre azt mondta, hogy „agyhalottak”, amivel Kocsis Máté megfogalmazása szerint életében először talán igazat mondott. A bejegyzés arra is emlékeztet: ezek az emberek korábban már voltak „büdösek”, „Soros-ügynökök” és „árulók” is.

Ennyit Magyar Péterről!”

– zárta gondolatait Kocsis Máté.