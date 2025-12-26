Kocsis Máté ajándéka Kubatov Gábornak

Nem akármilyen naptárat vitt ajándékba Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az FTC elnökének. Túl azon, hogy decemberrel indul, politikai szereplők láthatók benne, köztük a leragasztott szájú Tarr Zoltán, aki a Tisza országjárása alkalmával elárulta, legalábbis sejtette, mire készül a legnagyobb ellenzéki párt abban az esetben, ha kormányra kerülne.

Kocsis Máté ezúttal kötetlenebb keretek között, egy naptárat ajándékozott, persze ami benne-rajta van, annál érdekesebb

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A január hónapban tűzifaosztás látható, persze ez sem akárhogy, ugyanis egy spontán jótékony gesztus megörökítését rendszerint nem kíséri olyan stáb, mint amit a Tiszánál láthattunk. A február havi képen „háborúsat játszanak" – a Tisza igencsak feltűnően kerüli ezt a témát, szemben a kormány következetes háborúellenességével.