fidesz

Kocsis Máté ajándéka Kubatov Gábornak

1 órája
Rendhagyó, decemberrel kezdődő naptárat vitt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Kubatov Gábornak, a Fidesz országos pártigazgatójának és alelnökének.
fidesztiszakocsis mátékubatov gáborajándék

Nem akármilyen naptárat vitt ajándékba Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az FTC elnökének. Túl azon, hogy decemberrel indul, politikai szereplők láthatók benne, köztük a leragasztott szájú Tarr Zoltán, aki a Tisza országjárása alkalmával elárulta, legalábbis sejtette, mire készül a legnagyobb ellenzéki párt abban az esetben, ha kormányra kerülne.

Komádi, 2025. november 17.Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője sajtótájékoztatót tart a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a hajdú-bihari Komádiban 2025. november 17-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Kocsis Máté ezúttal kötetlenebb keretek között, egy naptárat ajándékozott, persze ami benne-rajta van, annál érdekesebb
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A január hónapban tűzifaosztás látható, persze ez sem akárhogy, ugyanis egy spontán jótékony gesztus megörökítését rendszerint nem kíséri olyan stáb, mint amit a Tiszánál láthattunk. A február havi képen „háborúsat játszanak" – a Tisza igencsak feltűnően kerüli ezt a témát, szemben a kormány következetes háborúellenességével.

 

