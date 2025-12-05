Kocsis Máté: Őszinteségi rohamok a Tisza pártban

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával, csinált egy interjú legutóbbi podcastjében, és ebből szemezgetett Kocsis Máté.
A közel egy órás beszélgetésben olyan mondatok is elhangzottak, amik szöges ellentétben állnak Magyar Péter korábbi kijelentéseivel, és Kocsis Máté erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán.
Magyar Péter a beszélgetés egy pontján utal rá, hogy az állatpark 17 milliárd forintot kapott, melyben az EU-s pénzek mellett találhatók állami támogatások.
Ehhez képest a Tisza Párt elnöke kategorikusan kijelentette, hogy
Szétrabolták az országot!”
illetve
Elrabolták a nemzeti vagyon egy jelentős részét!”
Gajdos azonban jelzi, hogy minden állatkerthez nagyon sok pénz kell, és ezeket a biztosította az Unió, illetve a kormány.
Magyar Péter erre válaszul leszögezi, hogy
Tehát egy jó példa arra a Nyíregyházi Állatpark, hogyan kell felhasználni uniós pénzeket, magyar pénzeket.”
Ezért tette fel a jogos kérdést Kocsis Máté, hogy
Most akkor hogy is van ez?”