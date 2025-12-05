Hírlevél
Kocsis Máté

Kocsis Máté: Őszinteségi rohamok a Tisza pártban

21 órája
Amikor a tiszások kiesnek a szerepükből és őszinteségi rohamot kapnak. Most akkor, hogy is van ez? – teszi fel a kérdést Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis MátéTisza PártGajdos LászlóNyíregyházi ÁllatparkMagyar Péter

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke Gajdos Lászlóval, a Nyíregyházi Állatpark igazgatójával, csinált egy interjú legutóbbi podcastjében, és ebből szemezgetett Kocsis Máté.

Gajdos László és Magyar Péter Kocsis Máté
Gajdos László és Magyar Péter Fotó: Facebook

A közel egy órás beszélgetésben olyan mondatok is elhangzottak, amik szöges ellentétben állnak Magyar Péter korábbi kijelentéseivel, és Kocsis Máté erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán.

Magyar Péter a beszélgetés egy pontján utal rá, hogy az állatpark 17 milliárd forintot kapott, melyben az EU-s pénzek mellett találhatók állami támogatások. 

Ehhez képest a Tisza Párt elnöke kategorikusan kijelentette, hogy 

Szétrabolták az országot!”

 illetve 

Elrabolták a nemzeti vagyon egy jelentős részét!”

Gajdos azonban jelzi, hogy minden állatkerthez nagyon sok pénz kell, és ezeket a biztosította az Unió, illetve a kormány.

Magyar Péter erre válaszul leszögezi, hogy 

Tehát egy jó példa arra a Nyíregyházi Állatpark, hogyan kell felhasználni uniós pénzeket, magyar pénzeket.”

Ezért tette fel a jogos kérdést Kocsis Máté, hogy 

Most akkor hogy is van ez?”

 

