Kocsis Máté: Peti! Van egy találós kérdés!

Most mondta a miniszterelnök, hogy buta embert nem érdemes megválasztani az ország élére – idézte fel Orbán Viktor miniszterelnök szavait Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a kecskeméti Háborúellenes gyűlésen.
Készülünk a háború ellen Kecskeméten is. Mi már arra is készülünk, hogy mi lesz a háború után. Számolt be Kocsis Máté digitális polgári körök gyűléséről.
Majd bejelentkezett egy videóval Orbán Viktor beszéde után is, ahonnan idézett egy mondatot, Magyar Péternek címezve, miszerint buta embert nem érdemes megválasztani az ország élére.
Találd ki, kire gondol”
– hangzott a frakcióvezető találós kérdése.
