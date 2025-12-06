Kocsis Máté: Peti! Van egy találós kérdés!

Készülünk a háború ellen Kecskeméten is. Mi már arra is készülünk, hogy mi lesz a háború után. Számolt be Kocsis Máté digitális polgári körök gyűléséről.

Majd bejelentkezett egy videóval Orbán Viktor beszéde után is, ahonnan idézett egy mondatot, Magyar Péternek címezve, miszerint buta embert nem érdemes megválasztani az ország élére.

Találd ki, kire gondol”

– hangzott a frakcióvezető találós kérdése.