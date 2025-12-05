Kocsis Máté: Háromszorosára nőne a rezsi, ha Brüsszel rákényszerítené Magyarországot az orosz energia elhagyására

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán közzétett videós bejegyzésében arról beszélt, hogy az orosz forrásból érkező gáznak és kőolajnak rendkívül nagy szerepe van az alacsony magyarországi energia költségek biztosításában.

A Fidesz frakcióvezetője szerint az ország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés fenntartása azon múlik, hogy Magyarország megőrizze az orosz energiahordozókkal való együttműködését. Kocsis Máté hangsúlyozta, ha Brüsszel érvényesítené az orosz energiát tiltó terveit, az a magyar családoknak azonnali, háromszoros rezsiemelést és ezer forint feletti benzinárat jelentene. Fotó: Bús Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté szerint a rezsicsökkentés megvédése nemcsak gazdasági, hanem nemzeti szuverenitási kérdés is

Magyarország energiabiztonsága azon nyugszik, hogy minden magyar, így Önök is például az átlagfogyasztásig rezsicsökkentett díjat fizetnek. Európában mi fizetjük a legalacsonyabb rezsiköltségeket”

- fogalmazott a politikus, majd elmondta, hogy Magyarország földrajzi helyzetéből adódóan különösen sérülékeny az energiaellátás szempontjából, hiszen - tengerpart híján - nem fér hozzá közvetlenül a világpiaci tengeri energiaszállításokhoz.

Magyarországnak nincs tengerpartja. Ebből következően mi nem tudunk tengeri útvonalon energiához jutni. Mi mindenképpen rá vagyunk szorulva az orosz energiára, kőolajra és földgázra is”

- mondta.

Kocsis Máté kitért a horvát LNG-terminálon keresztül importálható gázimport lehetőségére is, elmondva, hogy:

Természetesen be tudnánk és be is tudjuk hozni Horvátországon keresztül, de olyan tranzitdíjat tesznek rá a horvátok, ami gyakorlatilag felrobbantaná a lakossági energiaárakat.”

A frakcióvezető szerint Magyarország elemi érdeke, hogy fenntartható és kiszámítható energiapolitikai együttműködést tartson fenn Oroszországgal, mert csak így lehet megőrizni a rezsicsökkentés eredményeit.

Kocsis Máté figyelmeztetett ugyanakkor arra is, hogy az Európai Unió vezetőinek elképzelései, amelyek az orosz energiáról való teljes leválást követelik, katasztrofális következményekkel járnának a magyar családok számára.

Az, amit szeretnének az Európai Unió vezetői tőlünk, hogy mi erről váljunk le, azt jelentené, hogy másnaptól nagyjából 3,2-szeresére emelkednének a lakossági energiaárak, a rezsiköltségek megháromszorozódnának, és 1000–1200 forint között lenne egy liter benzin. Ez ezt jelenti magyarra és hétköznapira fordítva”

- mondta el a Fidesz frakcióvezetője hozzátéve, hogy a rezsicsökkentés megvédése nemcsak gazdasági, hanem nemzeti szuverenitási kérdés is, hiszen az energiafüggetlenség elvesztése egyben a magyar családok biztonságát is veszélyeztetné.

Aki Brüsszel terveit támogatja, az a magyar emberek pénztárcáját támadja. Aki viszont a rezsicsökkentés mellett áll, az Magyarország jövőjét védi”

- mondta végül Kocsis Máté a magyar energiaimport helyzetének öszegzéseként.