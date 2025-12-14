Kocsis Máté stand-up előadókhoz méltó módon tette helyre a brüsszeli tiszás tagozatot

A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen Kocsis Máté gondoskodott arról, hogy a békepárti üzenetek mellett a közönségnek jusson egy adag politikai humor is. A Fidesz frakcióvezetője színpadra lépése után percek alatt stand-up show-vá alakította a pódiumot, úgy, hogy közben nem kímélte a kritikai megjegyzéseivel a hazai ellenzéket és annak brüsszeli támogatóit.
Kocsis Máté: A magyar békéért mindig érdemes kiállni
A brüsszeli tiszás tagozat mostanában annyira egységes, hogy már egymással sem beszélnek”
- mondta Kocsis Máté, hogy aztán komoly üzenetet is megfogalmazzon arról, hogy a magyar emberek békét akarnak, nem háborút, és nem kérnek a „külföldi pénzből működő, háborúpárti baloldalból”.
A politikus „brüsszeli kirendeltségnek” nevezte az ellenzéket, utalva arra, hogy a Tisza Párt és szövetségesei valójában nem Magyarország érdekeit képviselik, hanem a brüsszeli háborús döntéshozók elvárásait.
Van, aki szerint Brüsszelben dől el a jövőnk. Szerintem pedig inkább Mohácson, itt a békepárti magyarok között”
- mondta, a Fideszes politikus hatalmas tapsot aratva.
A Tisza Párt – politikai kabaré
A beszéd legnagyobb sikert arató része a Tisza Párt pellengérre állítása volt. Kocsis Máté ironikusan úgy fogalmazott:
A Tisza politikusai annyira egységesek, hogy minden különböző napon mást mondanak ugyanarról a kérdésről.”
A frakcióvezető szerint Magyar Péter mozgalma nem egy politikai párt, hanem egy „casting iroda”, ahol mindenki próbál szerephez jutni. A főnök azonban mindig ugyanaz marad.
Ő a producer, a rendező és a főszereplő is. Cak a közönség nem váltott jegyet a darabra”
- tette hozzá a frakcióvezető, majd Kocsis Máté arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mögött ugyanazok a „régi arcok” állnak, akik egyszer már elbuktak, most viszont új csomagolásban próbálnak visszatérni.
A humor mögötti komoly üzenet
Kocsis Máté a beszédében világossá tette azt is, hogy Magyarország nem fogja követni a háborúpárti brüsszeli irányt.
Mi nem kérünk az adóemelésből, a megszorításból, és főleg nem kérünk a háborúból. Mi a béke pártján állunk, és ezt újra meg fogjuk mutatni minden választáson”
- mondta Kocsis Máté, aki végül azzal zárta beszédét, hogy a magyar emberek nem hisznek többé a baloldali ígéretekben, viszont hisznek abban az úton, amelyet a nemzeti kormány a békéért, a családokért és Magyarország szuverenitásáért kijelölt.