Kocsis Máté stand-up előadókhoz méltó módon tette helyre a brüsszeli tiszás tagozatot

A mohácsi Háborúellenes Gyűlésen Kocsis Máté gondoskodott arról, hogy a békepárti üzenetek mellett a közönségnek jusson egy adag politikai humor is. A Fidesz frakcióvezetője színpadra lépése után percek alatt stand-up show-vá alakította a pódiumot, úgy, hogy közben nem kímélte a kritikai megjegyzéseivel a hazai ellenzéket és annak brüsszeli támogatóit.

A mohácsi Háborúellenes Gyűlés egyik legemlékezetesebb pillanata a Fidesz frakcióvezetőjének a fellépése volt. Kocsis Máté stand-upos lendülettel, nagy adag iróniával és humorral vette célba a brüsszeli zsoldban álló baloldalt, illetve a Tisza Párt „önmagát is parodizáló” politikáját. Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté: A magyar békéért mindig érdemes kiállni

A brüsszeli tiszás tagozat mostanában annyira egységes, hogy már egymással sem beszélnek”

- mondta Kocsis Máté, hogy aztán komoly üzenetet is megfogalmazzon arról, hogy a magyar emberek békét akarnak, nem háborút, és nem kérnek a „külföldi pénzből működő, háborúpárti baloldalból”.

A politikus „brüsszeli kirendeltségnek” nevezte az ellenzéket, utalva arra, hogy a Tisza Párt és szövetségesei valójában nem Magyarország érdekeit képviselik, hanem a brüsszeli háborús döntéshozók elvárásait.

Van, aki szerint Brüsszelben dől el a jövőnk. Szerintem pedig inkább Mohácson, itt a békepárti magyarok között”

- mondta, a Fideszes politikus hatalmas tapsot aratva.

A Tisza Párt – politikai kabaré

A beszéd legnagyobb sikert arató része a Tisza Párt pellengérre állítása volt. Kocsis Máté ironikusan úgy fogalmazott:

A Tisza politikusai annyira egységesek, hogy minden különböző napon mást mondanak ugyanarról a kérdésről.”

A frakcióvezető szerint Magyar Péter mozgalma nem egy politikai párt, hanem egy „casting iroda”, ahol mindenki próbál szerephez jutni. A főnök azonban mindig ugyanaz marad.

Ő a producer, a rendező és a főszereplő is. Cak a közönség nem váltott jegyet a darabra”

- tette hozzá a frakcióvezető, majd Kocsis Máté arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mögött ugyanazok a „régi arcok” állnak, akik egyszer már elbuktak, most viszont új csomagolásban próbálnak visszatérni.

A humor mögötti komoly üzenet

Kocsis Máté a beszédében világossá tette azt is, hogy Magyarország nem fogja követni a háborúpárti brüsszeli irányt.

Mi nem kérünk az adóemelésből, a megszorításból, és főleg nem kérünk a háborúból. Mi a béke pártján állunk, és ezt újra meg fogjuk mutatni minden választáson”

- mondta Kocsis Máté, aki végül azzal zárta beszédét, hogy a magyar emberek nem hisznek többé a baloldali ígéretekben, viszont hisznek abban az úton, amelyet a nemzeti kormány a békéért, a családokért és Magyarország szuverenitásáért kijelölt.