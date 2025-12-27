Kocsis Máté üzent a gátlástalan Magyar Péternek

„Személyes válasz Magyar Péternek – ha már megszólított” címmel tett közzé egy bejegyzést a közösségi oldalán Kocsis Máté, amelyben hangsúlyozta, hogy az írása nem Magyar Péter politikai szerepvállalásáról, hanem kizárólag a személyéről szól. A fideszes politikus szerint a Magyar Péter Szily Nórával elkészült interjújában elhangzottak „minden határt átléptek”.



Egy erősen kritikus hangvételű Facebook-bejegyzésben reagált a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péternek arra az interjújára, amelyben szóba kerül a Tisza vezér nőkhöz fűződő viszonya is. Kocsis Máté szerint a Tisza Párt elnöke a szeretet ünnepét arra próbálta meg felhasználni, hogy átírja a családjával kapcsolatosan igen kellemetlen saját múltját, a közvélemény szemében. Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté: Magyar Péter politikai számításból beszélt hamis képet festve a volt felesége családjáról

A frakcióvezető szerint Magyar Péter a karácsony hangulatát használta fel arra, hogy átírja a múltat, mégpedig saját egykori családja múltját. Kocsis Máté úgy vélte, hogy az interjú célja az volt, hogy a tiszás politikus magát „nagyszerű emberként” mutathassa be a női szavazók megszólítása érdekében.

Politikailag érteni vélem, hogy a női szavazókhoz igyekeztél szólni… ezért vetted rá Szily Nórát egy propaganda interjúra”

- írta Kocsis Máté, megjegyezve, hogy szerinte az alapvető, kényes kérdések kimaradtak a beszélgetésből.

A bejegyzésben a Fidesz frakcióvezetője részletesen reagált a Magyar Péter által a volt felesége és annak családja kapcsán megfogalmazott állításokra is. Kocsis Máté elmondása szerint teljes döbbenetet váltott ki belőle, hogy Magyar Péter az interjúban hidegvérrel, politikai számításból hamis képet festve beszélt a volt felesége családjáról. Magyar Péter korábban sértő, megalázó kifejezésekkel illette volt felesége családját és származási helyüket, miközben most ennek éppen az ellenkezőjét próbálta elhitetni a közönséggel.

A frakcióvezető azt is felrótta, hogy Magyar Péter tudatosan és előre megtervezve hallgatta le volt feleségét, majd az anyagot feliratozva, időzítve hozta nyilvánosságra, végül pedig feljelentést tett ellene. Kocsis szerint mindez nem pillanatnyi indulatból, hanem tudatos döntésből történt.

Döbbenetesen gátlástalan vagy”

- fogalmazott Kocsis Máté, aki a poszt végén utalt arra is, hogy kész lenne bíróságon is megvitatni az általa felhozott állításokat, és megjegyezte, szerinte nem véletlen, hogy erre eddig nem került sor.