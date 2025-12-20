Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij lebukott: hiába mondott le, továbbra is mozgatja a korrupciós szálakat az elnök pénztárcája

kocsis máté

Kocsis Máté szerint Magyar Péter Brüsszel csicskája

38 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit gondol, az a lényeg, hogy a brüsszeli főnökei mit gondolnak, mert ő itthon bármit mondhat, kint viszont semmit nem mondhat – összegezte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a szegedi háborúellenes gyűlésen a Tisza Párt elnökének szerepét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kocsis mátébrüsszelitákDPKHáborúellenes Gyűlésmagyar péter

Kocsis Máté szerint Magyar Péternek egyetlen feladata van, hogy bábként végrehajtsa, amit neki Brüsszelből diktálnak.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter Brüsszel csicskája
Kocsis Máté szerint Magyar Péter Brüsszel csicskája (Fotó: Kovács Zoltán Facebook-oldala)

A frakcióvezető rámutatott arra, hogy Magyar Péter itthon bármit mondhat, úgyis az van, amit azok mondanak, akik őt kintről pénzelik, és fogva tartják őt a mentelmi jogával.

Ezek az emberek, akik Magyar Pétert finanszírozzák, nem szeretik Magyarországot, és csak arra használnák fel az országot, hogy a saját politikai, ideológiai, pénzügyi céljaikat teljesítsék.

Például Ukrajnának a gyorsított EU-csatlakozását vagy a háborús őrületet, és amíg ez a magyar kormány van, addig ez nem fog menni!”

– zárta gondolatait Kocsis Máté.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!