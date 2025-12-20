Kocsis Máté szerint Magyar Péternek egyetlen feladata van, hogy bábként végrehajtsa, amit neki Brüsszelből diktálnak.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter Brüsszel csicskája (Fotó: Kovács Zoltán Facebook-oldala)

A frakcióvezető rámutatott arra, hogy Magyar Péter itthon bármit mondhat, úgyis az van, amit azok mondanak, akik őt kintről pénzelik, és fogva tartják őt a mentelmi jogával.

Ezek az emberek, akik Magyar Pétert finanszírozzák, nem szeretik Magyarországot, és csak arra használnák fel az országot, hogy a saját politikai, ideológiai, pénzügyi céljaikat teljesítsék.

Például Ukrajnának a gyorsított EU-csatlakozását vagy a háborús őrületet, és amíg ez a magyar kormány van, addig ez nem fog menni!”

– zárta gondolatait Kocsis Máté.