Kocsis Máté szerint Magyar Péter Brüsszel csicskája

Teljesen mindegy, hogy Magyar Péter mit gondol, az a lényeg, hogy a brüsszeli főnökei mit gondolnak, mert ő itthon bármit mondhat, kint viszont semmit nem mondhat – összegezte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a szegedi háborúellenes gyűlésen a Tisza Párt elnökének szerepét.
Kocsis Máté szerint Magyar Péternek egyetlen feladata van, hogy bábként végrehajtsa, amit neki Brüsszelből diktálnak.
A frakcióvezető rámutatott arra, hogy Magyar Péter itthon bármit mondhat, úgyis az van, amit azok mondanak, akik őt kintről pénzelik, és fogva tartják őt a mentelmi jogával.
Ezek az emberek, akik Magyar Pétert finanszírozzák, nem szeretik Magyarországot, és csak arra használnák fel az országot, hogy a saját politikai, ideológiai, pénzügyi céljaikat teljesítsék.
Például Ukrajnának a gyorsított EU-csatlakozását vagy a háborús őrületet, és amíg ez a magyar kormány van, addig ez nem fog menni!”
– zárta gondolatait Kocsis Máté.
