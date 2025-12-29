Süllyed a "Tiszanic" – videó

Kocsis Máté egy korábbi beszélgetéséből kiragadott részletet osztott meg közösségi oldalán, ahol a Tisza Párt egyik jelöltjét mutatta be.

Kocsis Máté szerint süllyed a Tiszanic. Fotó: Facebook/duol

Ezúttal Bulyovszki Róz került bemutatásra. Kocsis Máté szerint bár nem tudni, hogy a Róz konkrétan férfi vagy női név, de a Titanic női főszereplőjéből kiindulva, itt is egy hölgyről lesz szó.

Már lapunk is írt korábban Magyar Péter jelöltjéről, akinek nem mellesleg ez már a harmadik neve, mellyel a nyilvánosságban szerepel.