Süllyed a "Tiszanic" – videó

„A Tisza Párt jelöltjei lehet, hogy egyenként jóravaló rendes emberek, de tök hülyét csinálnak belőlük Magyar Péterék" – állapította meg Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté egy korábbi beszélgetéséből kiragadott részletet osztott meg közösségi oldalán, ahol a Tisza Párt egyik jelöltjét mutatta be.
Ezúttal Bulyovszki Róz került bemutatásra. Kocsis Máté szerint bár nem tudni, hogy a Róz konkrétan férfi vagy női név, de a Titanic női főszereplőjéből kiindulva, itt is egy hölgyről lesz szó.
Már lapunk is írt korábban Magyar Péter jelöltjéről, akinek nem mellesleg ez már a harmadik neve, mellyel a nyilvánosságban szerepel.
A hölgy, aki most éppen Bulyovszki Róznak hívatja magát, azzal került be a híradásokba, hogy éjjel még a budapesti négyes választókerületben indult, de mire megvirradt már az ötösben volt jelölt.
