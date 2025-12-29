Süllyed a "Tiszanic" – videó

Hírlevél
27 perce
Olvasási idő: 2 perc
„A Tisza Párt jelöltjei lehet, hogy egyenként jóravaló rendes emberek, de tök hülyét csinálnak belőlük Magyar Péterék" – állapította meg Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője.
kocsis mátétisza pártbrüsszelitákmagyar péterbulyovszki róz

Kocsis Máté egy korábbi beszélgetéséből kiragadott részletet osztott meg közösségi oldalán, ahol a Tisza Párt egyik jelöltjét mutatta be.

Kocsis Máté szerint süllyed a Tiszanic.
Kocsis Máté szerint süllyed a Tiszanic. Fotó: Facebook/duol

Ezúttal Bulyovszki Róz került bemutatásra. Kocsis Máté szerint bár nem tudni, hogy a Róz konkrétan férfi vagy női név, de a Titanic női főszereplőjéből kiindulva, itt is egy hölgyről lesz szó.

Már lapunk is írt korábban Magyar Péter jelöltjéről, akinek nem mellesleg ez már a harmadik neve, mellyel a nyilvánosságban szerepel.

A hölgy, aki most éppen Bulyovszki Róznak hívatja magát, azzal került be a híradásokba, hogy éjjel még a budapesti négyes választókerületben indult, de mire megvirradt már az ötösben volt jelölt.

