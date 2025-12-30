Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Jön a hó!

Durva fordulat: havazás söpörhet végig az országon

Gazdaság

Ez nagyot szólhat: Oroszország ledobja az atombombát

Kocsis Máté

Kocsis Máté: A telexes álhírekkel Tiszát lehetne rekeszteni

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy délelőtt alatt százezreket lehet félrevezetni egy „diszkrét” álhírrel – erre hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője. Kocsis Máté a jelenséget a Telex luxusrepülős állításával szemléltette. A baloldali narratíva novemberben gyorsan összeomlott, amikor kiderült: a kormánydelegáció egy egyszerű Wizz Air-géppel utazott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kocsis Mátételex.huBalliberális álhírgyártásvalóság

Kocsis Máté szerint a politikai tét növekedésével párhuzamosan az álhírgyártás is felgyorsult. Példaként említette azt a baloldali állítást, amely szerint a kormánydelegáció luxusgéppel utazott Donald Trumphoz novemberben, miközben a valóság egészen más volt.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint a tét emelkedésével a baloldal eszközei is egyre durvábbá válnak (Forrás: Facebook/Kocsis Máté)
Felháborító! Minden hírportált megillet a sajtószabadság, kivéve azokat, akik beszámolnak a Tisza megszorítócsomagjáról

Egy álhír mechanizmusa

A Fidesz frakcióvezetője szerint egy nagy olvasottságú portál, mint amilyen a Telex, gond nélkül megengedheti magának, hogy egyetlen délelőtt alatt 300–350 ezer olvasót félrevezessen. A luxusrepülős történetet Szijjártó Péter külügyminiszter cáfolta: fotót tett közzé a delegáció repülőgépéről.

Ez volt a valóság, ez egy normál, fapados Wizzair-gép, amivel egyébként magyarok százezrei röpködnek jobbra-balra Európában” 

– fűzte hozzá Kocsis Máté. A politikus szerint önmagában ez az ügy akár vállrándítással is elintézhető lenne, mégis jól illeszkedik abba a tematikába, amelyet a politikai baloldal és a liberális sajtó próbál felépíteni. Úgy látja: nem az adott hír súlya a lényeg, hanem az a módszer, amellyel újra és újra torzított valóságot próbálnak eladni a nyilvánosságnak.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!