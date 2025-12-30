Kocsis Máté: A telexes álhírekkel Tiszát lehetne rekeszteni

Egy álhír mechanizmusa

A Fidesz frakcióvezetője szerint egy nagy olvasottságú portál, mint amilyen a Telex, gond nélkül megengedheti magának, hogy egyetlen délelőtt alatt 300–350 ezer olvasót félrevezessen. A luxusrepülős történetet Szijjártó Péter külügyminiszter cáfolta: fotót tett közzé a delegáció repülőgépéről.

Ez volt a valóság, ez egy normál, fapados Wizzair-gép, amivel egyébként magyarok százezrei röpködnek jobbra-balra Európában”

– fűzte hozzá Kocsis Máté. A politikus szerint önmagában ez az ügy akár vállrándítással is elintézhető lenne, mégis jól illeszkedik abba a tematikába, amelyet a politikai baloldal és a liberális sajtó próbál felépíteni. Úgy látja: nem az adott hír súlya a lényeg, hanem az a módszer, amellyel újra és újra torzított valóságot próbálnak eladni a nyilvánosságnak.